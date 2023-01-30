什么是终身护保？谁能受保？

终身护保计划（CareShield Life）是卫生部在2020年推出的全国性重度残障保险计划。计划为身患重度残障者提供每月现金赔付以减轻生活负担。以下为你解答终身护保的需知。

问：终身护保计划涵盖哪一些人群？我是否可以代父母申请加入？

凡在1980年或之后出生的新加坡公民和永久居民，在2020年10月1日或年满30岁时（以较迟时为准），自动纳入终身护保计划。

在1970年至1979年之间出生，之前投保乐龄健保400（ElderShield 400），并没有重度残障的公民和永久居民则在2021年12月1日已经自动纳入终身护保计划。

尚未自动纳入计划的公民和永久居民可以选择自愿加入。选择在2023年12月31日之前加入者，将享有由政府提供高达$4000的奖励金，以协助抵消今后10年的部分保费。

你可以鼓励父母加入终身护保，并协助他们办理相关的手续。你也可以使用自己的保健储蓄（MediSave），或以现金填补父母的保健储蓄户头，协助父母支付保费。

问：终身护保的保费是多少？这个数额会逐年增加吗？

终身护保的保费以个人的年龄、性别、是否已投保乐龄健保、加入计划年份等因素而定。每年的保费会随着投保者年龄的增长而增加，而政府也会定期为保费进行检讨与调整。

你可以通过终身护保保费检视器（CareShield Life Premium Checker e-service）了解你在计划下所须支付的保费，你可上网www.careshieldlife.gov.sg查询。

截至2025年，67岁以下的投保者所支付的保费（未计算消费税）将逐年增加2%。在2025年之后，保费每年增加的幅度将由一个独立的终身护保理事会在参考调整框架后提呈建议。

问：在计划下，重度残障的定义是什么?提供的每月赔付数额又是多少？

索赔者必须先通过受卫生部认证的重度残疾评估师（包括受训治疗师和护士等）的评估。

重度残疾评估师将针对六项日常活动——进食、冲凉、更衣、如厕、步行或行动、在睡床和椅子之间移动——进行评估。投保者若无法自行完成任何三项上述活动即为身患重度残障，符合获取每月赔付的资格。

每月赔付额从2021年起为$612，并逐年增加至你年满67岁，或直至一旦成功索赔。

以下是按索赔年份的赔付数额表：

索赔年份 身患重度残障期间的固定每月赔付金额 2021 $612 2022 $624 2023 $637 2024 $649 2025 $662 2025之后 赔付增加幅度将由一个独立的终身护保理事会提呈建议。

若想获得相较于终身护保覆盖层面更广，并且每月赔付更高的保障，你可以向私人保险业者购买额外附加险。

问：终身护保的保费需要支付多久？

终身护保保费支付的年限将取决于一个人加入计划时的年龄。

你必须支付保费至年满67岁或投保后的10年，两者以较迟时为准。不过，若在这期间一旦成功索赔，你将豁免缴付保费。

问：政府提供哪些援助以协助人们负担保费？

终身护保的年费可用投保者或家人的保健储蓄全数支付。

政府也提供了以下援助：

经支付能力调查后，为中低收入住户提供高达30%的基本保费津贴。

为在1979年或之前出生，并2023年12月31日或之前加入终身护保的国人，提供高达$2500的奖励金。这笔奖励金会平均地用来抵消参保后10年的部分保费。

为2023年12月31日或之前加入终身护保的立国一代和建国一代提供额外$1500的奖励金。这笔奖励金会平均地用来抵消参保后10年的部分保费。

为在获得家人的支援和津贴后仍无法负担保费的国人提供额外保费资助。

点击终身护保保费检视器，使用Singpass登录，即可轻松查看你的保费数额。

【本文由卫生部呈献】