多数是常见维生素片及鱼肝油胶囊等 105保健传统药品达标列卫科局名单

卫生科学局是在2022年8月1月正式推出针对保健补品和传统药品的网上名单，鼓励业者自愿通报，只有证明产品达到安全和质量标准，以及标签要求才能在名单上。

在本地进口、制造和销售保健品不必事先得到卫生科学局批准，但如果查出掺入违禁药或重金属超标，就要召回或下架。为了让消费者安心购买合格的保健品和传统药品，卫生科学局让商家自愿上报，目前网上名单已列出105个合格产品。

卫生科学局是在2022年8月1月正式推出针对保健补品和传统药品的网上名单，鼓励业者自愿通报，只有证明产品达到安全和质量标准，以及标签要求才能在名单上。除了帮助消费者，也能让卫生科学局更好地追踪这些产品。

相关要求包括保健品不能有药物成分如类固醇和止痛药、重金属含量不超标，以及不能宣传虚假药效。

截至1月17日，有105项产品列在名单上，大多是市场上常见的维生素片、软糖或泡腾片、镁片、锌片、叶酸片、鱼肝油胶囊，也有壮阳药如淫羊藿（horny goat weed）胶囊，接下来产品类别还会增加。

重新检测虽造成一定负担 业者：有助规范整体行业

本地保健品品牌Pharm-D总裁谢国华在接受《联合早报》访问时说，公司在收到卫生科学局的信息后，就立刻申请让产品列入名单。这包括再次为产品进行检查以证明符合安全和质量标准，如检测微生物水平和重金属成分、重新检查产品标签，以及提供品质分析证书。

公司目前已经有九种产品在名单上，随着卫生科学局开放更多类别，公司争取在2023年将列入名单的产品种类增至80个。

虽然重新检测对小公司来说会有一定负担，但谢国华认为这能让整体行业更规范，提高消费者的信心。

他说：“我们的公司由一群药剂师和营养学家成立，我们很熟悉卫生科学局的标准，自己也很重视产品的科学根据和是否符合道德与诚信。我们非常关注的是本区域不同国家对于标准有着不同定义，可能和新加坡不同，因此商家不能贸然进口产品，而是要严格把关。”

博诚药业产品经理陈美凤也说：“我们认为名单能让客户对我们的产品更有信心，加上我们采取其他机制建立消费者信任。例如，不在产品包装上包括虚假健康声明、以及满足必要的质量和安全标准，这些都有助于我们产品保持良好声誉。”博诚药业目前有10样产品列在数据库。

谈到商家可能遇到的困难，陈美凤指出一部分供应商在国外，可能对新加坡的标准不太熟悉，公司必须再三向生产商确认，确保制作的程序和原材料的采购都符合我国的安全和质量标准，在这一点上必须确保过程全程透明。

保健品品牌利维喜（LAC）目前有19个产品在名单上，包括一些维生素。发言人说，作为本地最大保健品零售商，确保产品符合质量和标准至关重要，因此对发布名单表示欢迎。

消费者可上卫生科学局网站www.hsa.gov.sg/vns-list查阅名单，商家也能到卫生科学局官网了解提交所需的资料和程序。