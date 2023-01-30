领取费时费劲 租赁组屋老人望邻里购物券能送上门

民众领取纸本社理会邻里购物券，须到民众俱乐部排队；请人代领，当事人得先签授权书。一些年长者希望当局能够直接把购物券送上门。

一些老人在领取社理会邻里购物券时仍遇到阻碍，不是不懂得用智能手机，就是行动不便，要领取纸本社理会邻里购物券，得费一番工夫和交通费到民众俱乐部。一些租赁组屋老人希望当局考虑，把纸本购物券送到他们家。

振瑞路百多名租赁组屋老人星期天（1月29日）早上，在“让希望活下去”（Keeping Hope Alive）义工带领下，到红星酒家“捞起”庆新年。该组织发起人潘迎芬和约20名义工借这个机会给老人讲解，如何领取及使用社理会邻里购物券，以及该注意的事项。

潘迎芬和义工也特别提醒老人，别分享链接或Singpass，分享链接可能导致购物券被劫走，而Singpass落入非法之徒手中，公积金等关键户头可能被盗用。

潘迎芬说，一名义顺租赁组屋老人告诉她，有人冒充义工上门，称可帮他领取购物券，叫他提供Singpass和签署代领授权书。老人不清楚状况，就照对方的话做，结果礼券被领走了。

因为担心更多老人被骗，潘迎芬决定借新春捞起聚会，与义工一同指点到场老人，要他们提防居心不良者。

居民梁耀忠（87岁）计划下个月才到牛车水民众俱乐部领取购物券，“我怕现在领的人很多，须要排队，而且最近常常下雨，地湿路滑，我的电动轮椅不能淋到雨”。

梁耀忠不喜欢麻烦别人，“今年我还可以走，明年就不知道了。一些独居者行动不便，政府其实可以考虑安排人，把礼券送上门。”

另一居民钟玉英（72岁）去年帮一名行动不便的女邻居代领购物券。她说，代领得先到民众俱乐部拿授权书让邻居签，再带邻居的身份证和授权书回民众俱乐部，程序上很麻烦。

“邻居也不想太麻烦我，就搭德士到牛车水民众俱乐部亲自领取，结果浪费了两趟德士费。为什么不能安排人，送上门给她？”

居民张秀珍（67岁）说，为领取购物券，她走了好几段路。“从住家走到珍珠坊熟食中心时，我得歇脚休息；然后走到大华银行，再休息一下。爬上天桥，才能到牛车水民众俱乐部。”

潘迎芬说，去年发的购物券，一些人忘记领取；一些人领取了，但已经逾期而无法使用。

她建议购物券的领取和使用不要设期限。“政府既然给了，就无限期让我们使用。”

《联合早报》向人民协会查询，多少人领取纸本购物券或因为领不到购物券而上诉，但发言人没提供相关数据。

发言人说，在某些情况下，一些新加坡家庭可能无法领购物券，比如有超过一个公民住户同住一个租赁房子或新婚夫妇搬入新地址时，因为没及时更换地址，结果系统还无法显示。

“在这种情况下，尚未领取购物券的家庭可到任何民众联络所或民众俱乐部提出上诉。”

发言人也未提供是否接获与购物券相关的欺诈案件或投诉据，但促请人们分享邻里购物券链接时要小心，只在有必要的情况下跟认识的人分享，并且不要告诉任何人自己的Singpass。

逾百万户家庭已领购物券消费金额超过5000万元

至今有超过100万户家庭领取购物券，消费金额超过5000万元。

人协发言人说，民众联络所或俱乐部随时提供援助，以确保所有新加坡家庭都能得到邻里购物券的好处。

需要协助的老人或弱势家庭可到联络所或民众俱乐部，向数码大使和银发族资信健乐大使求助。

发言人也指出，莱佛士书院和圣若瑟书院的400多名学生在购物券推出的两周内，也到选定联络所指导和协助老年人和较不懂得数码科技的新加坡人申请和使用购物券。