驻新大使孙海燕：回馈信任与支持 中国希望疫后为新加坡经济增长加油

新中两国受三年冠病疫情影响，但没有停下发展脚步，新加坡各界也继续同中国深化合作、成为中国最大的外资来源国。中国驻新加坡大使孙海燕说，中国疫后希望以稳健蓬勃的增长态势，“为新加坡经济的正增长加油”，以“回馈新加坡给予中国的信任和支持”。

中国驻新加坡大使馆星期天（1月29日）在滨海湾花园花圃厅举办“华春新彩上元汇”庆祝会，孙海燕致辞时以新中在冠病疫情后全面恢复交流合作为背景，谈及两国经济前景。

庆祝会分三场，共邀请1500名政界、商界，以及教育与文化界的嘉宾。我国副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰为主宾，他携夫人章慧霓出席第一场庆祝会。其他嘉宾有我国前驻华大使、现永续发展与环境部兼外交部（发展）常任秘书罗家良，以及贸工部常任秘书林明亮等人。 孙海燕说，中国过去三年国内生产总值年均增长4.5%，在可再生能源、新能源汽车、数码技术创新、传统产业的数码化，以及生态环境技术等新兴领域方面，取得显著进步。

今年是中国改革开放45周年，她强调中国的对外开放会进一步“扩大、扩大、扩大”。

她说，建国总理李光耀等新加坡领导人深度参与中国改革开放进程，实现两国互利共赢的发展。疫情期间，新加坡各界也继续深化合作、扩大投资，成为中国最大的外资来源国。

李显龙总理除夕（21日）到兀兰综合交通中心拜年，受访时提到我国今年预计可避免经济衰退，取得增长，但取决于外部情况，包括中国停止清零后如何恢复正常运作。

对此，孙海燕说：“中国不仅正在快速回归正常，我们还在蓄势发力，希望以稳健蓬勃的增长态势，回馈新加坡给予中国的信任和支持，为新加坡的正增长加油。”

中国驻新加坡大使馆此次举办农历新年庆祝会，除了邀嘉宾游园赏戏品美食，也展示天津非中物质文化遗产，以及深圳如何以数码技术再现传统文化。

展出的非物质文化遗产之一是杨柳青木板年画。这类年画的线稿用木刻板印制，线条带有木材纹理。嘉宾们现场能自己动手，把宣纸按压在带墨的木板上。

星期五（27日）飞抵新加坡的天津杨柳青画社社长刘岳受访时说，木板年画有400多年历史，从明末就兴盛，中国人过年时会在家里张贴年画，画作题材有门神、财神、仕女图，以及传统戏曲场景等。

刘岳说，为符合年轻一代的喜好，年画这些年也与元宇宙和非同质化代币（Non-Fungible Token）相结合。例如，画社作为年画的版权方，去年将年画作为数码收藏品限量发售。