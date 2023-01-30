一年来最高纪录 中峇鲁四房式组屋月租6200元

全岛过去两个月开出4000元以上高租金的四房式组屋数量翻倍增加，当中大巴窑增逾四倍，受访专家指出四大因素将促使租金继续居高不下。

建屋发展局网站的租金资料数据是由屋主自行申报。当局在网站上指，这些数据并未经过核对，而有业内人士指出，屋主有可能会报低，不太可能会报高，因此数据仍具参考价值。

截至1月29日的数据，去年12月和今年1月加起来有223间四房式单位以4000元及以上价格租出，去年10月和11月则有114间。全岛所有市镇，包括裕廊西、三巴旺、兀兰等都有这类高价的租屋交易。

增幅最大的包括大巴窑，从四间暴增至21间。蔡厝港则从无到有，在过去两个月就出现七间高租金单位。

专家分析四大因素

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣、Altitude Real Estate主要执行员林金财，以及经手不少大巴窑组屋的房屋经纪艾伦库玛就同《新明日报》分析组屋租金走势以及背后的因素。

新一批达五年MOP组屋将锐减

麦俊荣指出，去年约有3万1000个单位达最低居住期限，而今年预计将降至1万5700个。这意味着市场供应方面会有较少新单位可全间出租，因此房东将继续处于主导位置。

四面八方需求不断

林金财说，边境全面开放后，外籍员工和学生回流，加上大学宿舍供不应求，以及也有不少年轻夫妻在等待预购组屋竣工之际在外租房，需求持续强劲下，租金料继续走高。至于为何大巴窑的高租单位大增，他认为其地点适中，且附近也有不少学校、工业区及办公楼，但是否有其他因素还得再观察。

公寓租金飙更高

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）有关去年11月租金报告数据显示，和前年同期相比，公寓租金整体上扬34%，比组屋的27.8%还高。林金财指出，原本想租私宅者或因价格超出预算而转向组屋，持较高预算的这批人更愿意接受组屋屋主开出的高价。

银行利率上扬

艾伦库玛提到，那些向银行贷款供屋者得面对更高的利率，因此会要求更高租金减低经济压力。

中峇鲁老组屋租金最高

根据建屋局网站的官方记录，一个在成保路（Seng Poh Road）第17座，还剩少过50年屋契的四房式组屋单位上个月出租，所申报月租为6200元，是过去一年的全岛之冠。

这类由新加坡改良信托局（Singapore Improvement Trust）建造的老单位，其设计格局特殊，四房式单位面积近1200平方英尺。

全岛还有至少三间四房式组屋月租6000元，其中两间在达士岭摩天组屋，另一间在黄埔一带的惹兰登德兰（Jalan Tenteram）。

完整报道，请翻阅2023年1月30日的《新明日报》。