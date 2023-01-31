认同在互惠互利领域加强合作 新马领导人非正式峰会下半年召开

马来西亚首相安华星期一对新加坡展开正式访问。外交部发表文告指出，李总理和安华在会谈中再次肯定新马之间“久远且不变的友谊”，也对两国重开边境和增强互联互通表示欢迎。

新马领导人认同在互惠互利领域加强合作的重要性，并以具建设意义的方式处理双边课题。双方也将在今年下半年在新加坡召开停了三年多的新马领导人非正式峰会。

马来西亚首相安华星期一（1月30日）对新加坡展开正式访问，并在总统府与哈莉玛总统和李显龙总理会晤。

我国外交部发表文告指出，李总理和安华在会谈中再次肯定新马之间“久远且不变的友谊”，也对两国重开边境和增强互联互通表示欢迎。李总理也邀请安华今年下半年再次来访，举行新马领导人非正式峰会。

上一届新马领导人非正式峰会于2019年4月在马来西亚布城举行。之后因冠病疫情关系，以及马来西亚国内政权几经更迭，迟迟未再召开。

哈莉玛总统和安华在会晤中肯定了新马之间友好和久远的合作关系。两人对两国通过高层互访等方式加强合作的努力表示欢迎，包括安华此次访新，以及哈莉玛即将在3月对马来西亚展开国事访问。

哈莉玛星期一在脸书贴文指出，经济前景虽充满挑战，两人同意新马应该更密切合作，确保两国领导人和人民之间的常设沟通渠道保持畅通。

安华去年11月24日出任马国首相，这是他任内首次访新。李总理在为安华所设的午宴上致祝酒辞时说，两人进行了富有成果的谈话，包括如何在“有待解决的双边课题上取得进展”。

两国签署三项合作协定

两国也签署三项合作协定，推动在数码经济、绿色经济和网络安全领域的合作。李总理对新马两国能继续密切合作，为实现互惠互利推进双边关系感到欣慰。

他说，新马的关系不同于一般，两国因地理和共有的历史紧紧相系，人民也有深厚的亲情和文化联系。

此外，两国政府多年来几乎在所有领域加深合作，包括在卫生、教育、文化、供应链韧性和互联互通方面。

新马是彼此的第二大贸易伙伴。新加坡也是马来西亚的最大海外投资来源，直接投资额超过560亿新元。李总理说，这反映了新加坡对马来西亚经济的信心，包括许多马来西亚年轻人不仅熟悉数码科技，且具备“一定行”（can-do）和创业精神。

新马合作关系经得起冠病疫情的考验。李总理说，两国部长和官员保持密切联系以交换看法、相互支持，并协调策划。即使是全球供应链受阻断，新马之间的人员和货物也继续安全和顺畅地流通。

李总理指出，新马作为近邻，命运相互交织。“当我们共同进行具建设意义的合作时，就能产生互利共赢的成果，为人民和企业带来实惠。我有信心有了安华首相的支持，新马关系能再攀高峰。”

安华在致祝酒辞时，用华语祝大家“新年快乐”“新年好”，也特别祝愿新马两国“年年好”。

安华说，他和李总理举行了实质的会谈，两人都认为应加强双边关系。他说，两国不应让任何课题留待解决，并应该尽力推进关系，为两国人民谋福祉。

粮食安全也可成为新马合作的领域之一。安华指出，马方将寻求新方以马来西亚为生产腹地，从事有利于两国的生产。

“我们不只要延续这段关系，还要让新加坡人和马来西亚人认识到，这两个伟大的国家和邻国能做更多事情，惠及两国人民。”