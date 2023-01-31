幸福老龄化行动计划更新多个项目 让年长者生活更活跃健康

全国100个较多年长者使用的行人天桥将增建电梯、更多交通灯让年长者有更充裕的时间过马路、乐龄安全区也将增至50个。另外，年长者将可参与定期举行的运动班，社区内也会有更多的康疗花园和乐龄活动中心。

人口老龄化课题部长级委员会更新了幸福老龄化行动计划（Action Plan for Successful Ageing），围绕着关护、贡献和连接三方面展开各项行动，让年长者更健康、追求愿望和贡献才能，同时为他们打造具包容性的实体和数码空间，进一步帮助他们在社区养老并且和社会保持联系。

保健促进局和人民协会将扩大“乐享灿烂年华”（Live Well, Age Well）计划，在全岛的活跃乐龄中心和民众俱乐部推出一系列活动，让年长者保持身心健康和社交，例如定期办各种学习班，包括运动、心理健康、新技能等，预计未来五年可让55万人参与。

国家公园局会在2027年之前，将康疗花园从现有的九个增至25个，为患有失智症、中风、心脏疾病和情绪障碍的年长者提供疗愈选项。

为鼓励更多年长者主动管理健康，活跃乐龄中心的数目将在2025年之前从目前的119个增至220个。配合健康SG在今年7月启动，中心将为年长者提供更广泛的服务，让他们在社区内获得帮助。

当局也希望通过年长员工就业补贴和部分工时员工重新雇佣津贴计划，鼓励年长者继续留在职场，贡献知识和专长。

在促进连接方面，交通部和陆路交通管理局在2025年之前将为全国100个较多年长者使用的行人天桥增建电梯，“友善绿人计划”（Green Man Plus）也会扩大，让年长者可在更多路口用优惠易通卡延长交通灯“绿人”亮起的时间。

幸福老龄化行动计划的更新报告推介式星期一（1月30日）在后港茨园民众俱乐部举行。

领导人口老龄化课题委员会的卫生部长王乙康在会上指出，人口老龄化是新加坡面对的最显著的社会发展，更新版行动计划要让应对老龄化的倡议进一步深入社区，让企业、社区组织和慈善机构也参与。

王乙康：若为治疗照顾年长者 建更多医院和疗养院不可持续

“这个行动计划和所有重大的政策改变都立基于两个基本信念。如果将老龄化视为医学问题，就需要更多的医院和疗养院来治疗或照顾年长者，这是不可持续的。虽然我们无法让时间倒流或阻止衰老，但我们可以在早期阶段预防、延缓甚至逆转身体变虚弱。”

这个部长级委员会在2015年推出幸福老龄化行动计划，共涵盖12个领域的70多个项目。委员会为了更新计划，自2019年以来已在超过40场交流会上，同5000名新加坡人交流，收集各方看法和意见。