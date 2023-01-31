我国去年多雨炎热 下雨天数历来第三高

根据新加坡气象署2022年度气候评估报告，全岛去年平均总降雨量是3012毫米，比长期平均雨量（2534.3毫米）高出18.8%，为1980年以来第六高。其中，樟宜气候站去年共录得210个雨天，是历来第三高，比这年更高的分别为1927年和1973年的222个雨天。

我国去年是多雨却炎热的一年，雨天次数为历来第三高，平均气温27.9摄氏度则是自有气象记录以来，气温第10高的年份。

根据新加坡气象署星期一（1月30日）发布的2022年度气候评估报告，全岛去年平均总降雨量是3012毫米，比长期平均雨量（2534.3毫米）高出18.8%，为自1980年以来第六高。其中，樟宜气候站去年共录得210个雨天，是历来第三高，比这年更高的分别为1927年和1973年的222个雨天。

降雨量最高的月份是10月，平均降雨412.0毫米，创过去40年同期的最高。报告指出，去年有多达11场苏门答腊风飑（Sumatra Squalls，即急骤强风）经过我国。

去年3月的降雨量则是近15年来最高的，其中3月7日全岛下起雷阵雨，主要在南部和西部，裕廊西的降雨量就达134.2毫米，使这一天成为过去10年，3月份雨量第二高的一天。

报告指出，较高平均总降雨量成因主要是受拉尼娜现象（La Nina）影响。拉尼娜现象去年全年都出现，只在年中暂时减弱。历来观察也显示，拉尼娜现象在西南季风（6月至9月）对我国降雨量影响最大，东北季风（12月至3月初）影响最小。

伴随拉尼娜现象的还有印度洋双极（Indian Ocean Dipole），它由印度洋东南部和西南部海水温度不规律引起。去年第二季度，印度洋双极进入负极，印度洋东南部海水温度上升，而西南部海域的水温则下降，导致我国与附近地区的降雨量比平均水平来得高。这种情况持续了数月，直至年末才恢复正常。

去年平均气温27.9摄氏度 1929年以来第10高

尽管去年的降雨量高，我国年平均气温为27.9摄氏度，是自1929年有记录以来，气温第10高的年份，与其他五个年份（2004年、2009年、2014年、2018年及2021年）并列。

从更宏观的角度来看，过去10年（2013年到2022年）是有记录以来气温最高的10年，平均气温为28.01摄氏度，比2012年至2021年的10年记录（27.97摄氏度）高0.04摄氏度。

去年5月是我国气温最高的月份，有11天几乎没有下雨。在5月下旬，赤道东南亚空气干燥，加上热带大气季节内振荡（Madden-Julian Oscillation）现象，导致我国天气十分炎热。5月份有22天的每日最高气温超过34摄氏度，其中13天超过35摄氏度。

去年最炎热的一天是4月1日，在海军部（Admiralty）录得的36.8摄氏度，这也是我国有记录以来的第二高气温，仅次于1983年4月在登加37.0摄氏度的最高纪录。