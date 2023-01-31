集永成两子公司获颁跨岛线—榜鹅延长线工程合约

陆路交通管理局将地铁跨岛线—榜鹅延长线的最后一个土木工程合约颁给集永成集团旗下两家子公司合组的联营承包商。这项工程包括伊莱雅站与相关隧道的设计与建造，合约总值5.62亿元。

陆交局星期一（1月30日）发文告指出，以上工程预计2023年第二季动工，在2032年投入客运服务。

陆交局说，获颁合约的联营承包商经验丰富，在地铁和基础设施建设项目的记录良好，曾参与地铁汤申—东海岸线滨海南站的建筑工程，目前也负责兴建裕廊区域线的两个地铁站。

跨岛线—榜鹅延长线长7.3公里，共有榜鹅、里维拉（Riviera）、伊莱雅（Elias）以及巴西立四个站。伊莱雅站将有五个出入口，这个位于巴西立3通道的车站位于地底约40米，伊莱雅站和巴西立站之间的隧道长达1.4公里，最深处在地底50米左右。

陆交局说，工程地段主要是土质的冲击岩（old alluvium），由砂质和粉质粘土构成，建筑承包商将使用隧道掘进机。“当局和承包商将密切监控工程，保证工程安全进行，以及降低对各方的影响。”

跨岛线是我国第八条地铁线，为东部、东北部和西部提供服务，连接裕廊湖区、榜鹅数码区和樟宜地区等主要枢纽。跨岛线有一半的车站将作为与其他地铁线互联的转换站。跨岛线—榜鹅延长线预计将让沿线4万户家庭受益。