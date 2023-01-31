双方陷比特币买卖骗局 原被令归还万元给转账者 卖家上诉得直可保留款项

男子与网上买家交易比特币，殊不知对方以盗用他人脸书账号的手段，骗得另一名男子代他转账1万零1元给卖方。骗局揭穿后，卖出比特币和转账万余元的两名男子，对于1万余元应归谁拥有僵持不下，为此闹上法庭。

两人皆是骗局受害者 法官：款项归最后持有方

高庭法官认为，两名男子都是这起骗案的受害人，并且各有合法的理由，讨回被当局起获的1万余元；既然如此，款项是向谁起获，就应归还给那一人，即完成交易和收到款项的比特币卖家。

争夺款项的两名男子分别是林添侯和凌国华。根据判词，林添侯在网上交易平台出售比特币，2018年11月，名为“haylieelan”的买家出价1万元，要购买林添侯的比特币。

为了确认对方是真实买家，林添侯要求他提供照片来证明身份；在收到照片后，林添侯把银行户头资料交给对方，接着收到1万零1元的转款，与对方完成比特币交易。

事实上，林添侯收到的照片与款项是来自凌国华，而凌国华并不是“haylieelan”。原来，在“haylieelan”出价表示要买比特币的同时，他盗用凌国华前上司的脸书账号，与凌国华联系上后，请后者协助帮忙他完成比特币交易。

前上司脸书账号被盗 男子被骗转款购币

凌国华不疑有他，把自己的银行户头资料交给“前上司”，并且准许对方遥控登入他的户头。他按照对方的指示，把1元转给对方所提供的一个银行户头，以及提供一张有自己身份证资料的照片。骗子则悄悄把转款金额改成1万元，但凌国华没有发现。

骗子没有罢休，他再次说服凌国华做1元转款，这次则试图把转款金额改成3万元，但被凌国华及时发现，将转款金额改成1元。凌国华接着质问对方和要求拿回1万元，但被拒绝，他联系前上司，这才得知前上司的脸书账号不久前被骇客入侵。

凌国华之后报警，转至林添侯银行户头的1万零1元也被警方扣留。警方完成调查工作后，林添侯和凌国华都要求拿回款项，于是交由法院进行财物分配研讯（disposal inquiry）来解决纠纷。

国家法院法官审理后，以林添侯所收到的钱涉及犯罪性质，林添侯不算是合法拥有这笔款项，为此应把钱还给凌国华。林添侯对此裁决不满，上诉至高庭，艾迪阿都拉法官在1月26日发出书面裁决，改判林添侯可留住这笔钱。

在高庭法官看来，无论是林添侯或凌国华，两人都有拥有款项的合法理由。

首先，款项源自凌国华的户头，没有证据指向凌国华的这笔钱来自不合法渠道；另一方面，从林添侯的角度来看，他所进行的比特币交易特是合法的，因此他是通过合法渠道取得款项。

法官认为，在双方都可合法拥有款项的情况下，这笔钱应归林添侯所有，因为在当局起获款项的时候，林添侯是最后持有款项的人。（人名译音）