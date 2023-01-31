竹脚妇幼医院在2021年11月开展五至11岁孩童的全国疫苗接种研究，作为项目的首席临床研究协调员，竹脚妇幼医院竹脚研究中心资深临床研究协调员任米香与团队在三周内，就成功招募150名孩童参与研究。

临床研究的对象虽然是孩童，协调员还是积极与他们沟通，并利用身为母亲累积的经验，让孩童能理解研究的意义和同意参与其中。

竹脚妇幼医院在2021年11月开展五至11岁孩童的全国疫苗接种研究，评估儿童接种的操作难度，以及孩童接种的安全性和免疫反应。

作为项目的首席临床研究协调员，竹脚妇幼医院竹脚研究中心资深临床研究协调员任米香（36岁）在确保研究成功方面扮演非常重要的角色。她的团队在三周内就成功招募150名孩童参与研究，之后也严谨地安排家长和儿童到接种中心接种疫苗，和收集血液样本。

任米香指出，协调员在研究中须兼顾多个任务，例如确保研究符合规定、管理项目预算、梳理和检查收集到的数据。

她说：“协调员更要充当研究人员和志愿者之间的沟通桥梁，因此与参与者建立信任是重要的。我们必须了解自己在做什么，才能向参与者解释清楚。我们对他们要诚恳，也要为他们设身处地着想，例如家长可能担心什么，以及我们应如何安抚他们。”

虽然研究项目的时间紧凑，家长也可能已事先告知孩童是要参与什么研究，但任米香坚持，要尊重孩童就是要与他们沟通，让他们更了解项目。

她说：“当他们到这里时我们会再解释一次，我们不能用和成年人说话的方式，而是尝试用他们的语言，让他们知道是来做什么的？你是否同意参加研究，如果同意的话是否有什么顾虑等。我们会尽量让它变得简单，让他们明白他们在做什么。”

任米香育有两名分别为两岁半和四岁的孩子，身为人母也让她学习到与孩童更好沟通的技巧。

她的细心和超过10年的付出，令她成为协调员中的楷模，并荣获2023年临床研究协调员杰出贡献奖中的最高荣誉——“卓越贡献奖”。