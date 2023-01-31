私召车司机一周内赚6020元引热议

本地一名Grab私召车司机在脸书群组公开收入记录，显示一周内赚6020元两角，引起热议。

根据脸书专页Beh Chia Lor - Singapore Road的贴文，这名Grab私召车司机日前公开一份收入记录，显示他在1月9日至15日期间，七天内赚了6020元两角，引起大批网民讨论。

根据截图显示，该司机的6000多元收入，包括2080元七角的奖励（incentive）和两元小费，扣除支付给Grab的佣金以及总额四元的“调整”费用后，司机的净收入为5227元八角两分。

对此，不少网民热烈讨论，也有私召车司机留言，称如此高收入和奖励金说明司机长时间工作。

有留言指出：“通常这种收入是每天工作12到16小时，并且（司机）必须一直处于随时待命的状态。”

也有网民认为，司机若长时间开车，缺乏休息，不仅对司机很危险，也可能威胁乘客安危。“长期这么做对健康有很大的危害，多少钱都换不回健康。”

甚至有网民指责司机公开收入，其实等于在“破坏市场”。

有部分网民则力挺这名司机，称不论金额多高，都是对方努力付出赚取的钱，而且费用还需扣除私召车司机的成本，如租车费、加油费、停车费等，并非那么“好赚”。

一名Grab私召车司机一周内赚6020元两角，在脸书群组公开收入记录引热议。（取自网络）

连续六天日做八小时 同行：奖励金不及他一半

曾姓私召车男司机（52岁）受访时说，公开收入的司机所获得奖励金让他与同行们感到“不可思议”，并指自己在新年期间连续六天工作约八小时，只赚到对方大概一半的奖励金。“Grab的奖励金每次都不一样，需要达标才能拿到，就像这个新年期间，每天接30趟能获得168元奖励金，但平时没那么高。我初二开工，连续六天开八小时左右，都没拿到这种收入。”

另一名蔡姓私召车男司机（63岁）则说：“他这样一天要开超过14小时以上，才有可能赚这么多。一两天还可以，连续七天太夸张，等于不眠不休、不间断地载客。”

完整报道，请翻阅2023年1月31日的《新明日报》。