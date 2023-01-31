女学生变声扮男人骗女诈财 判监四个月

盗用照片、再用变声器发声，23岁女学生假冒成男子，以各种手段要陷入爱情骗局的女子万事顺从，不但要女子买游戏卡、充值游戏币、订购送餐服务等，还逼对方传裸照视频，女学生被判坐牢四个月。

被告彭敏萱（23岁，学生，译音）面对各一项刑事恐吓及欺骗罪名，她星期一（1月30日）认罪。

案情披露，被告犯案时21岁。她通过约会应用结识当时22岁的受害人，两人在2020年9月26日转用WhatsApp聊天。

被告当时在多个聊天平台上使用一名男子的照片作为头像，并用变声器发送语音信息，每天和受害人聊天。两人于同年11月8日确认情侣关系。

“恋爱”期间，被告屡屡以生病或威胁要分手等借口，拒绝与受害人见面，且不断要求受害人听话满足“他”的需求，以证明对“他”的爱。只要受害人拒绝顺从，被告就以分手威胁。双方分手后，被告又会要求复合，两人共分合最少14次。

同年12月2日至2021年5月16日之间，被告故意诱导受害人花钱为“他”上网订餐、购买游戏卡及乐高模型、充值网购平台电子钱包和游戏币等，还让受害人提供绑定了银行卡的网络付款账号，以便被告上网购买与游戏相关的物件。

为隐藏身份，被告向受害人提供手机号码及地址，但不透露单位号码。受害人几次在下班后乘德士去买游戏卡，再送到被告提供的地址，把游戏卡放在楼梯口，被告待她离开后领取。

被告也多次要求受害人发送裸照证明爱意，受害人起初不断拒绝，最终抵不过被告的坚持，陆续拍摄了多支裸露影片及照片传给被告。

受害人最终在2021年5月16日提出分手被拒，她担心被告散播裸照，18日到警局报案，警方当天傍晚就逮捕被告。受害人前后损失了约4700元。

法官指出，被告在相当长的一段时间内犯罪，对受害人造成严重伤害，判她坐牢四个月。法官批准她展期到2月13日开始服刑。

完整报道，请翻阅2023年1月31日的《新明日报》。