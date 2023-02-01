樟宜机场去年乘客量3220万人次 恢复至疫前近半

来自所有区域的客运需求都出现强劲复苏，樟宜机场去年的客运量已接近疫前一半的水平，飞机起降数量则超过疫前的一半。

根据樟宜机场集团星期二（1月31日）公布的数据，机场在2022年共接待乘客3220万人次，相当于冠病疫情暴发前的47.2%；航班起降共21万9000次，是疫前的57.2%。

12月份的表现最亮眼，共有乘客462万人次，相当于2019年12月的72%。12月12日至18日是全年最繁忙的一周，乘客约107万人次，是2019年每周平均数的82%。航班起降达2万5400次，是疫前的76%。

北美区乘客人次超越疫前水平

所有地区的乘客数量在过去一年里强劲回弹，北美区甚至超出疫前水平；西南太平洋、南亚和欧洲则恢复了约三分之二。随着东南亚国家相继开放，12月的乘客达到200万人次，相当于2019年同月的四分之三以上。

交通部长易华仁在脸书贴文说，樟宜机场的表现对我国航空领域是好消息。“新加坡多年来将航空领域打造成我国经济的主要动力之一。我们有全球获奖最多的机场、令人羡慕的航空安全记录，还有国际闻名的服务水平。新加坡继续与世界安全有序地恢复连接，我对樟宜机场今年会取得的增长充满期待。”

机场货运量比前年少4.8％

樟宜机场的五大客运市场依次是澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚、印度和泰国。其中吉隆坡、曼谷和雅加达是最繁忙的三条航线；往返新加坡和吉隆坡的航线目前也是全球最繁忙的国际航线。

在货运方面，由于受到全球经济不明朗和通货膨胀的影响，樟宜机场去年处理的货物比前一年少4.8%，达185万吨。机场去年的五大货运市场依次是中国大陆、澳大利亚、美国、香港和日本。

樟宜机场集团航空及货运发展执行副总裁林振杰说，集团在过去两年里持续提升机场服务，并继续同航空公司伙伴合作，为旅游复苏做准备。这些努力都发挥了作用，樟宜机场的复苏目前在亚太地区处领先地位。第二和第四搭客大厦重开也让机场得以应对强劲的旅游需求。

“尽管近期仍面临全球经济不明朗和通胀压力等挑战，但我们还是有信心能够将樟宜机场的连接性和交通逐步恢复至疫前水平。”

截至今年第一周，共有96家航空公司在樟宜机场运营，每周提供超过5600趟定期航班，将新加坡与全球48个国家和地区的143个城市连接起来，即恢复至疫前的82%。