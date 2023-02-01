我国去年新增23万就业人口创新高 第四季3000人被裁 失业率或上升

劳动市场报告指出，企业业务重组是裁员主因；3000名被裁员工中，三分之二或2000人来自包括资讯通信科技和批发贸易在内的服务业、900人来自电子业在内的制造业、100人来自建筑业，其他行业裁员情况保持平稳。

本地2022年劳动市场比前年显著改善，全年新增23万1700就业人口，年度增幅创历史新高。但去年第四季的裁员人数却攀升至3000人，是自2020年第二季以来，最多冗员的季度。

人力部星期二（1月31日）发布《2022年劳动市场报告》预估数字，指出企业业务重组是裁员主因。3000名被裁员工中，三分之二或2000人来自包括资讯通信科技和批发贸易在内的服务业、900人来自电子业在内的制造业、100人来自建筑业，其他行业裁员情况保持平稳。

预估报告没有提及多少冗员来自科技企业，但去年好些跨国科技巨头都吹起裁员风，如谷歌、微软、亚马逊、冬海旗下的虾皮（Shopee）、脸书母公司Meta和推特等，这些公司受询时都没有透露新加坡裁了多少人。

尽管裁员人数在去年第四季激增，但去年全年的6450名冗员仍比冠病疫情后、2020年的2万6110人大幅减少，也低于2018和2019年的各约1万700人。2021年全年裁员人数为8020人。

另一方面，总就业人数在2022年保持强劲增长势头，全年新增23万1700人，创下增幅新纪录。本地就业人数在2020年急剧收缩16万6600人后，前年的总就业人数，迅速反弹至增加4万1400人。

边境开放后雇主填补空缺

不包括外籍帮佣，去年第四季总就业人数增加了4万7400人，12月的总就业人数达362万9000人，同比疫情前的2019年12月增加了3％。新增劳动力主要源自非居民雇员，但增幅和过去两个季度相比已放缓，并主要集中在建筑业。这显示去年4月边境开放后，有更多雇主填补空缺，特别是依赖外籍员工的建筑业。居民雇员的增长，则主要来自面向消费者的行业，如零售贸易和餐饮服务业。

虽然各项数据正面，但人力部提醒，全球经济环境的不确定性、通货膨胀及地缘政治紧张局势，将对未来劳动力市场构成压力。

“随着最近裁员人数增加，失业率也可能呈上升趋势。”

持续紧缩的劳动市场和经济复苏，让过去两年的失业率稳健下滑。2022年整体失业率为2.1％，比2021年的2.7％低，也低于疫情前2019年的2.3%。

全国职工总会助理秘书长郑德源在脸书贴文提醒，科技产业持续整合，及制造业如电子业的全球需求下跌等不利因素影响，今年首两个季度的裁员和失业率可能上升。

“预计高通货膨胀持续，生活费仍将是所有人面临的挑战。因此，我希望即将宣布的2023年财政预算案，能协助舒缓其中一些持续存在的挑战。”

新跃社科大学商学院副教授特斯拉受访时说，劳动力供应取决于经济表现和移民政策。在本地人口老龄化和劳动参与率已非常高的情况下，新加坡经济在不增加外籍雇员的情况下，很难持续成长。

“不过我预计，只要增长机会依然存在，政府就会接受外籍人力，雇主也会在本地和国外招聘。”