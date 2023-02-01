蔡明坤患急性横断性脊髓炎，但这并未吹灭他的音乐梦。三年前，他加入为特需人士开办课程的音乐学院，开始学弹奏键盘。

蔡明坤患有罕见的脊椎炎，行动不便，但他乐观面对困境。他与一群同样热爱音乐的残疾伙伴组成乐团，要用音乐激励更多人。

从事人力资源工作的蔡明坤（38岁）三岁时因跌倒而伤及脊椎，后来被诊断患上急性横断性脊髓炎。这导致他双脚无力，行走须拄拐杖，近期也开始使用行动辅助工具。

他从小就喜欢音乐，向往学习弹奏键盘。但由于担心学费昂贵，也没能找到可教导残疾者的音乐教师，只能打消这个念头。

2020年，他加入为特需人士开办课程的音乐学院Faith Music Centre，才有机会学弹奏键盘。

然而，蔡明坤学音乐的道路并不平坦。“我的手指不太能伸展，弹奏键盘比较吃力，但学院的老师会根据我们的身体状况来教导我们，帮助我克服困难。”

对音乐的热爱推动他克服了重重阻碍。他还跟同个学院里的一群朋友组成乐团，至今已获得不少演出的机会。

“通过学习音乐，我能够和更多人接触，并交到志同道合的朋友，我现在比以前开朗，也更有自信……希望我的音乐能让人们忘掉烦恼，带给他们希望。”

蔡明坤还将登上今年妆艺大游行的舞台，呈献舞蹈表演。他会乘坐行动辅助工具随乐舞动，除了要记住舞步外，还必须跟上音乐节奏，难度不小。在排练过程付出了那么多努力，他对演出充满期待。

“这次能和身体有缺陷、来自不同背景和族群的人在一起表演，让我觉得没有什么困难能够把我们打倒。我希望通过这段表演，鼓励大家遇到困难时不要放弃，只要努力就会有希望。”