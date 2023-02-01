按摩嬷情骗智障男 一年内刮走近4万元

六旬按摩嬷伪装成网络情人，自称是离婚妇，设局骗轻微智障的男顾客，让对方在一年内159次给了她共近4万元，被判坐牢一年。

这起骗局发生在2018年11月30日至2019年11月19日之间，已有三名孙子的被告谢美玲（60岁）承认两项欺骗控状，指她在上述时期骗走一名男顾客的钱财。

事发时，被告是一名按摩师，她早前在牛车水一带珠光大厦内的按摩院工作，结识了一名男顾客，后来她转到珍珠大厦的按摩店工作，男顾客继续光顾她。这名男顾客的智商介于50至70之间，是名办公室服务员。

在2018年10月，男顾客接到一通自称是被告友人“莉莉”的电话，对方称被告母亲过世，需要一笔钱，于是男顾客未查证消息，就直接转账给“莉莉”。

殊不知“莉莉”便是被告本人，两人持续通过电话和短信交谈，男顾客因此爱上“莉莉”。被告伺机向男顾客索钱，男顾客也不疑有他。

为了避免男顾客察觉骗局，被告谎称是带着10岁女儿的离婚妇，如此一来男顾客就不会登门拜访。

被告在一年内，利用“莉莉”的身份让男顾客前后进行了159次的转账，骗取3万9010元。

控方指出，被告预谋犯案欺骗男顾客，而犯案长达一年，也利用男顾客的信任行骗，要求法官判她入狱10至13个月。

法官下判时说，被告令男顾客陷入困境，尤其是她的欺骗手段极为恶劣，这些都是加重罪责的因素，最终判她入狱12个月。

完整报道，请翻阅2023年2月1日的《新明日报》。