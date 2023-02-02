三年来第三个落网青年 自我激进化学生企图发动袭击被捕

在一所中学后教育学府就读的18岁学生伊尔凡至少打算发动三起暴力攻击，包括在黑暗的小巷子攻击“非信徒”、对全国学生军团总部所在的宏茂奎军营发动汽车炸弹攻击，以及炸毁坐落在珀玛路哈芝莫哈末萨礼回教堂的哈比诺圣坟。

网上观看伊斯兰国组织的宣传视频后，18岁学生思想变得激进，图谋在本地发动暴力袭击，去年12月在内部安全法令下被拘留。

内安局星期三（2月1日）发文告说，伊尔凡（Muhammad Irfan Danyal bin Mohamad Nor）是内安局三年来逮捕的第三个青年，他就读于一所中学后教育学府，但当局没有透露校名。

文告指伊尔凡至少打算发动三起暴力攻击，包括在黑暗的小巷子攻击“非信徒”，并夺取他们的财物；对全国学生军团总部所在的宏茂奎（Amoy Quee）军营发动汽车炸弹攻击，并偷走守卫室的军械；炸毁坐落在珀玛路哈芝莫哈末萨礼回教堂（Haji Muhammad Salleh Mosque）的哈比诺圣坟（Kramat Habib Noh）。

从网上下载C4炸药制造手册

为了实现攻击计划，伊尔凡去年8月买刀。他对“非信徒”的定义非常宽泛，包括非回教徒及什叶派和苏菲派回教徒。他还从网上下载C4炸药的制造手册。

至于他为什么计划炸毁1866年去世的回教圣人哈比诺最后安息之地，内安局说，在伊尔凡看来，这座圣坟有装饰，而且不在平地，是与回教不一（un-Islamic）的。

资料也显示，从前年开始，伊尔凡模仿伊斯兰国宣传视频中的“圣战战士”模样，头戴滑雪面罩和竖起食指自拍，并在去年8月9日到科尼岛挂起自制的“回教哈里发国”旗帜。

伊尔凡声称，此举象征他在新加坡国庆日当天建立了哈里发国，并将照片上传至社交媒体，召唤想法与他相同的人加入这个“新加坡哈里发国”。

伊尔凡还计划在去年11月12日至13日，在科尼岛录制自己向伊斯兰国组织表示效忠的视频，当局研判他即将对我国的安全构成威胁，因此在他录制视频前四天，援引内部安全法逮捕他。

自2015年以来，本地已有九名20岁及以下的青年抵触内部安全法。内政部长兼律政部长尚穆根指出，青年受网络资讯影响而变得思想激进是让人担忧的趋势，但本地回教社群反对暴力的立场明确，人们也在多元种族的环境中生活，降低了自我激进化的可能。

若成功发动袭击 尚穆根：后果相当严重

他星期三接受本地媒体联访时指出，与其他国家相比，本地自我激进化的人不多，主要是因为多数人明白，无论是什么宗教，都不会往暴力的方向发展。

尚穆根说：“宗教教导和平，人们可以和谐生活。社会和谐与宗教和谐是可以共存的。”

他也强调，如果伊尔凡成功发动暴力袭击，无论是持刀袭击或者引爆炸弹，都可能给社会带来生命损失、不信任以及敌意，“那是相当严重的”。

目前，有16人在内安法下被拘留，包括2020年12月被拘留的16岁中学生，他图谋使用大砍刀在两座回教堂袭击回教徒，以及在2021年3月被拘留的20岁国民服役人员，他计划持刀攻击犹太人。

内安局星期三也宣布，2019年1月被拘留的44岁新加坡男子伊姆兰（Imran bin Mahmood）已经获释，但仍受限制令约束。伊姆兰原本计划前往叙利亚加入伊斯兰国武装组织。