载客需求提高 德士和私召车司机供不应求

德士和私召车需求逐渐提高，但司机供应还没恢复，目前只有约5万7000名活跃司机，比2021年少2000人，导致乘客等车时间较长，车费也因司机供不应求而推高。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期三（2月1日）在Grab为司机举办的“捞起”活动上致辞时说，点对点载客服务的载客趟次已恢复至疫情前的80％，随着更多国家开放、更多人出游，载客需求预计会增加。“这对司机来说是好消息，他们的收入会增加，尤其是现在的燃油价格与2022年相比，舒缓了不少。”

不过，司机供应还没有完全恢复，这也意味着乘客等车时间较长，也须支付较高的车费。

许连碹指出，司机供应需要好些时间才能赶上需求，不过陆路交通管理局这几个月收到更多份司机职业执照的申请。当局也会同Grab等业者和协会合作，探讨如何增加司机供应，避免让乘客等太久。

Grab新加坡董事经理余伟腾说，公司会设法吸引更多司机，并更好地分配资源，让司机接到更多工作，乘客也能支付更合理的车费。

例如，公司上个月起试行改良版的GrabShare，让最多两组人共乘同一辆车，支付比JustGrab便宜多达20％的车费。数据也显示，司机完成一趟GrabShare的收入，比在同一时间完成两趟JustGrab还要高。

Grab也在近期开始试行“热点导航”功能，通过应用通知司机哪些地区有更多人叫车。约80％的司机在抵达这些地区的数分钟内就接到工作，这不仅减少空车时间，乘客也更容易叫到车。

陈佩玲担任Grab新加坡公共事务与政策总监

另外，麦波申区议员陈佩玲今年1月正式加入Grab，担任新加坡公共事务与政策总监。她之前是通商中国总裁，去年12月卸任。

Grab答复《联合早报》询问时证实陈佩玲加入的消息。“陈佩玲对数码经济和智慧国政策有深入实地的了解，也同本地社群有密切的联系。她会负责建立合作关系和项目，借助科技的潜力为新加坡带来积极的影响。”