学校户外高空挑战活动 逐步恢复但部分规模减半

所有为学生提供高空活动的业者，须获取全国体育协会或户外探险学习区域机构的认证，以确保他们提供的设施达到安全标准。

学校从星期三（2月1日）起，可逐步恢复暂停了两年的户外高空挑战活动，但接下来两个月内，部分高空项目的规模会缩小至少50%，指导员每次指导的人数也会比平时少。

颜永成学校的中三学生是今年首批参与高空活动的学生。他们这三天在设于惹兰峇特拉的教育部户外探险学习中心参加露营。其中，约80名学生参加高空滑索、沿绳滑降、攀岩，以及高空障碍挑战项目。教育部长陈振声星期三到中心视察学生的露营情况，并与他们互动。

2021年2月，一名中学生在高空项目失足后受困高空，最终因多个器官衰竭身亡。教育部事后暂停所有高空项目，与文化、社区及青年部、全国青年理事会，以及业者展开检讨工作。教育部去年11月宣布，从今年2月起再次让学生参与户外高空挑战活动，但所有为学生提供高空活动的业者，必须确保设施达到专业机构的安全标准，以及遵守一系列安全措施。

当局规定在2月1日至3月31日之间，活动如高空滑索、走绳索，以及障碍挑战项目的规模都必须缩小规模至少50％。户外探险特级教师官育威说，在这项规定下，每次参与活动的学生人数会比平时少。“这有助指导员更好地监督学生，学生也能有更多时间尝试每一个高空项目。”

指导员须考获指定资格证书

所有为学生提供高空活动的业者，须获取全国体育协会或户外探险学习区域机构的认证，以确保他们提供的设施达到安全标准。

指导员也须符合更严格的标准，并根据所负责的高空活动类别，考获相关协会颁发的指定资格证书。例如，在教育部户外探险学习中心管理和进行高空活动的指导员，必须获得挑战项目技术协会的认证。

教育部受询时说，目前已有四所教育部户外探险学习中心和两所新加坡外展训练获得认证，其他商业用途的户外高空活动场地则还在申请认证。当局选择逐步恢复高空挑战活动，是为了让业者有时间得到认证，并让指导员获得资格证书，以便安全地开展高空活动。

获挑战项目技术协会认证的专业人员每三个月会对活动设施和器材进行检查和维修，指导员每个月也须定期检查设施。当局也要求指导员把活动器材发给学生前，先根据一份清单列出的指示，检查每一样器材，并签名确认。

官育威说，所有指导员必须遵守一套安全程序。例如，进行高空障碍挑战项目前，他们必须检查参加者的身体状况、装备，以及他们是否有足够的心理准备等。

另外，每一所学校也已委任一名受过训练的学校代表，担任户外探险学习领袖，监督活动的素质与安全。

颜永成学校校长陈慧彬说，学校代表之前就到户外探险学习中心视察那里的环境，确保业者遵守安全措施。

“我们这次有八成以上的家长愿意让孩子进行高空项目，但我了解一些家长还是有所顾虑，我们会帮助他们建立信心，让他们知道当局已经加强安全措施。”

参与高空项目的中三生刘祖恩（15岁）说，指导员让学生进行高空项目前，都会花20分钟讲解须要遵守的安全措施。尽管父母担心她的安全，但还是鼓励她参加，她也很兴奋能完成刺激的高空项目。