狮子乐龄之友协会受邀到总统府 哈莉玛总统与年长者捞生互祝平安

在一声声“招财进宝”、“步步高升”等祝福语和鱼生越捞越高中，哈莉玛总统和受邀而来的年长者互相祝愿新年平安健康、心想事成。

大约30名来自狮子乐龄之友协会（Lions Befrienders）的年长者星期三（2月1日）受邀到总统府，与哈莉玛总统一起捞鱼生、吃早餐、折彩纸，共度特别的一天。

哈莉玛总统还亲自派发红包和桔子，并与他们合影。

在新加坡青年志愿团队（Youth Corps Singapore）义工带领下，到总统府拜访的年长者也围坐成圈，用彩纸、马克笔做手工。

配合农历兔年的到来，义工们特意设计了小白兔、灯笼等可爱的应景折纸，与年长者一同欢度新春。他们耐心且细致地拆解演示折纸的每个步骤，确保年长者们能一步步跟着做，最后把成果带回家。

受邀的年长者还有机会游园，参观了总统府内的“包容性花园”（Inclusive Garden），欣赏超过100种花草树木。到来的年长者有20%须使用轮椅，花园内有宽阔的步道，他们游行无障碍，欢愉接近大自然。

已加入狮子乐龄之友协会10年有余的陈成金（79岁，退休小贩）向记者展示他用红包封做成的红灯笼折纸作品，“来指导我们做手工的年轻人都很热心，很快就学会了。主办方准备的早餐，也很丰盛。”

第一次到总统府的林碧容（68岁，餐饮业者）受访时说：“很幸运可以来参观总统府，又兴奋又紧张。工作人员向我们讲解花园里的各种植物，我才知道原来豆蔻的果实是红色的，长知识了。”

青年志愿团队的颜紫宇（22岁，南大大四学生）说，看到年长者都笑容满面，感觉很欣慰、很温暖。“逢年过节老人家真的很需要关心和陪伴，我们尽己所能让他们开心时，自己也快乐。”