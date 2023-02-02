陪伴孩子走“成长之路”

戴欣怡为婴幼儿早期介入服务中心孩童担任接送友伴，陪一个女童在治疗后走回幼儿园。她认为，做义工让她变得更有耐心。

陪儿童在婴幼儿早期介入服务中心接受辅助治疗，义工戴欣怡成了家长的好帮手，代家长把孩子从辅助中心接回托儿所。

新加坡管理大学学生戴欣怡（22岁）去年通过大学的平台，获知社会服务机构SPD在找义工，为婴幼儿早期介入服务（EIPIC）中心的孩童担任“接送友伴”。

婴幼儿早期介入服务中心为有中度辅助需求的三岁至六岁儿童提供辅助治疗，帮助他们适应主流学习环境。

这些儿童每周定期到中心几天，家长要接送他们往返EIPIC中心和幼儿园，接送友伴能帮忙碌的家长减轻负担。

去年7月起，戴欣怡在位于淡滨尼的SPD EIPIC中心服务。除了帮忙接一名个女童，陪同女童在辅助治疗后走回幼儿园，她也在EIPIC中心当课室助理，为孩童讲故事，陪他们进行游戏等活动。

在家里排行老大，下有三名妹妹，自认是“孩子王”的戴欣怡享受与这班儿童的互动。

她说，尽管每周只有两天到中心当义工，但孩子们每次看到她，都会热情地称呼她阿“姐姐”，有的还会上前给她一个拥抱，让她倍感暖心。

戴欣怡说：“除了发展与学习慢一些，他们和其他孩童没什么两样，只要多给一些时间与辅助，他们也能克服学习障碍。”

认识到婴幼儿早期介入服务的重要性，只要不影响上课，戴欣怡都会继续这份义务工作。

她目前每周会有一天在EIPIC中心服务五个小时，当课室助理。

戴欣怡就读理工学院时就参与志愿工作，曾教年长者使用手机。她认为，当义工的经验教会她从不同群体的角度设想，从中也变得更有耐心。