粿汁叔中风手残 妻苦学掌勺登上推荐榜

携手打拼的丈夫不幸中风，粿汁女摊贩十多年来独自撑起家中生计日做15小时，没想过后又确诊患癌，不过她始终没放弃，感恩在许多人的协助下走出人生低谷，所展现的无比坚韧得到市长称赞。

朱玉兰（56岁）早在18年前与丈夫一同在白锡熟食中心经营“吉兰丹粿汁·猪杂汤”。

她告诉记者，丈夫在2011年突然一夜之间中风，自此左手残废，虽无需贴身照顾，但也无法工作。她独自经营档口，生意却一落千丈，家中情况也急转而下。

“当时我心乱如麻，家中还有三个孩子要养，最小的才11岁，房贷也还没供完。我几乎每天工作15个小时，因为生意不好，不敢聘请帮手，直到近两三年生意好转，才聘人帮忙。”

2019年期间，朱玉兰因身体出现状况看诊，被诊断患上子宫癌，人生再面临一击。所幸，经手术治疗后得以存活，如今情况稳定，她形容自己的人生是“一波未平，一波又起”，一关过一关。

“我也曾因撞伤手而需动手术，当时连刀都提不起来。我以为自己完蛋了，还曾埋怨过为何上天要让我遭遇这一系列的挫折...”

她说，正当她陷入低谷时，是潘丽萍市长、摊贩代表、同行及社工不断给予鼓励与协助，才让她重新振作。

“大家的鼓励让我明白怨天尤人没有用，最后要靠自己解决问题。我很感谢大家的援助，每次遇到难关，他们会帮我一起想对策，市长和社工还帮我申请孩子的助学金，让我可以坚持下去。”

也是惹兰勿刹集选区议员的中区市长潘丽萍星期二（1月31日）走访白锡熟食中心为摊贩们献上新年礼包后，在脸书发文分享朱玉兰的经历，并佩服她的坚韧意志。

学掌勺制新配方 去年荣登“必比登推介”

朱玉兰透露，起初她只负责接单收费，料理烹饪均由丈夫一手包办。丈夫病倒后，生意一度难以维持，她花了数年研究，才逐渐研发出新配方，挽回生意。

“起初我什么都不懂，丈夫也没有留下配方，我花了很长的时间慢慢回忆研究，才有今天的成果。”

“吉兰丹粿汁·猪杂汤”是2022年新加坡“必比登推介”（Bib Gourmand）名单中新上榜的摊位之一。

“我没想过会获得这个殊荣。我很开心获得肯定，多年的辛劳，总算是苦尽甘来。现在三个孩子都开始工作了，我只希望以后生活会越来越好。”

记者星期三（1日）走摊位访时，助手陈荣水（63岁）透露，朱玉兰每天早晨7时开工至下午2时，回家休息三小时后，傍晚5时回来工作，直至8时才收档，周一休息。

完整报道，请翻阅2023年2月2日的《新明日报》。