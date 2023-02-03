新赛制校运会全面复办 学生参赛机会增加

全国校际运动会全面恢复，这次不但有更多赛事在新加坡体育城举行，部分比赛也改用新赛制，不同的学校可继续联合组队参赛，让学生有更多机会吸取参赛经验。

全国校际运动会开幕式星期四（2月2日）在体育城华侨银行体育馆举行。之前因疫情而对比赛做出的诸多调整，今年全面放宽。时隔三年，所有29项体育项目都会按原有形式进行。

教育部公布，中一和中二学生的水球C组赛事，以及小学高年级组别（Senior Division，即小五和小六学生）的乒乓球和网球赛事，将率先以新赛制举行，明年起将有更多运动项目改以新赛制比赛。

以往学生先按各自的校区比赛，胜出的选手和队伍晋级参加全国赛。新赛制不再分校区，参赛选手先在“分类赛”中，与全国不同学校的选手较量。根据比赛结果，所有校队将会进入不同等级的“联赛”（League round）阶段，以轮回赛的形式，与能力相近的校队竞技。参加最高等级“联赛”的选手，会争夺组别冠军。

过去，在传统的校区赛中，半数学生运动员只能参加三至五场比赛。根据新赛制，以往可能在校区赛就被淘汰的校队，将可继续晋级，并与能力相近的校队较量，增加学生的参赛机会。

教育部长陈振声在开幕式上致辞时说，新赛制让参赛学生在整个运动会期间，参与至少六场比赛，并与水平相近的选手较量，令比赛过程更愉快。

检讨校际体育赛的工作一直在进行，教育部在2018年曾宣布，调整小学低年级组别的21个赛项，让小学生更全面地锻炼运动技能，并有更多机会参加比赛。

全国校际运动会是我国规模最大的年度青年体育盛会。250多场体育赛事将举行至8月，约6万名学生将参加29个体育项目。

校际运动会在2020年因疫情而暂停。过去两年，比赛项目逐步恢复进行，但因防疫安全距离措施而调整参赛人数、时长等。例如，橄榄球去年以七人制形式比赛，今年恢复以传统的15人制进行。

陈振声说，为了优化校际运动会的体验，每所学校可以继续与另一所学校联合组队参赛。另外，通过课程辅助活动策略伙伴计划（Strategic Partnership CCA），一支由不同学校学生组成的联合水球队，会在今年的运动会上亮相。

这项计划自2019年推出，为学生统一开办校外的课外活动，让他们得以参加学校未能开办的课程辅助活动，如田径、民族舞蹈和水球。。