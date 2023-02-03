摊贩促市镇会尽快全更换 ABC熟食中心换灯泡食客逐光而来

ABC砖厂商联会会长林金福说，市镇会过去一个月更换了部分灯泡，除了将一些27瓦特的灯泡换成40瓦特和50瓦特的，也尝试用不同设计的灯泡。“目前来看，多数摊贩认为50瓦特灯泡的效果最好，预计市镇会接下来会将其余的灯泡都换成50瓦特的。”

ABC砖厂熟食中心被投诉环境昏暗后，丹戎巴葛市镇理事会局部改用功率更高的灯泡。摊主反映，照明改善后，生意有所好转，但整体光线仍不足，因此促请当局尽快更换其余的灯泡。

由市镇会管理的ABC砖厂熟食中心共有96个摊位，2020年6­月装修后，这个熟食中心使用了更环保的LED灯泡。《联合早报》前不久报道，一些食客反映，新灯泡照明不足，昏暗的环境令人不舒服，摊贩则申诉，照明问题导致生意减少三成。

ABC砖厂商联会会长林金福日前告诉记者，市镇会过去一个月更换了部分灯泡，除了将一些27瓦特的灯泡换成40瓦特和50瓦特的，也尝试用不同设计的灯泡。

“因为是测试阶段，市镇会只更换部分灯泡，以找出最合适的款式。目前来看，多数摊贩认为50瓦特灯泡的效果最好，预计市镇会接下来会将其余的灯泡都换成50瓦特的。”

镬仔小厨摊贩刘萍（42岁）说：“自从摊位前的灯泡换成较高瓦之后，摊位变得更醒目，坐在新灯泡下的食客也说用餐体验有所提升，我们的生意增加了至少10%。”

罗惹摊贩黄金凤（75岁）则说，因为只换了部分灯泡，熟食中心的照明仍不足，希望当局尽快更换其他的灯泡。

甜品摊贩邓义万（44岁）也表示，更换灯泡对摊贩而言刻不容缓。“照明的问题关乎摊贩的生计，更换灯泡的工作迟一个月完成，就会影响一个月的收入。”

食客曾祥苓（59岁，饮食业者）说，这个熟食中心的照明改善了不少，现在看起来更有朝气，也提升了食物的卖相，让她更有食欲。

这里的常客李志成（64岁，物流人员）说，照明还有进步空间，环境明亮对视力不好的年长者尤其重要，希望当局尽快更换其余灯泡。

陈伟杰（30岁，软件工程师）则说，熟食中心目前的灯款比较像聚光灯，刺眼且不美观。“市镇会除了使用较高瓦的灯泡，也可以考虑采用其他灯款。”

丹戎巴葛市镇会答复《联合早报》询问时说，正与商联会紧密合作，预计更换灯泡的工作会在3月初完成。

环境局：巴刹等竣工前 会检验确保照明充足

根据国家环境局网站，本地有118个巴刹和熟食中心，经营者包括环境局及各市镇会。

针对这些中心的照明问题，环境局受询时说，由该局管理的熟食中心无论新建或翻新工程完成后，都会进行照明模拟和验证，确保熟食中心里面明亮。

灯饰业者：亮度关键不在瓦特高低而是流明

至于其他熟食中心是否也曾面对照明不足问题，以及正式启用前是否有确保照明充足的程序，《联合早报》询问了管理最多熟食中心的五个市镇会——惹兰勿刹市镇会、西海岸市镇会、碧山—大巴窑市镇会、宏茂桥市镇会，以及马林百列市镇会。其中，惹兰勿刹及西海岸市镇会没有回复询问电邮，另三个市镇会则拒绝答复。

关于如何选择合适的灯泡，灯饰店Screed经理李建铭受访时说，随着灯管技术不断进步，如今市面上一些低瓦灯泡可能比高瓦灯泡还亮，灯泡能发出多高的流明（lumen）才是决定亮度的关键。

“灯饰设计也至关重要，聚光灯一般会用在艺术展等场合，以凸出某个人或物体；熟食中心或咖啡店通常会采用筒灯，因为这种灯的光束角比较大，能更好地提高整个环境的亮度。”

学者：灯色距离与高度都影响照明效果

新加坡科技设计大学工程产品开发高级讲师张智辉博士说，灯色的选择、灯与灯相隔的距离以及安装的高度都会影响整体的照明效果。“照明不足不仅会影响审美与体验，也可能造成安全隐患，因此确保环境够亮十分重要。”