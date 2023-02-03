校际运动会开幕 今年更多赛事在体育城举行

更多全国校际运动会的赛事将会在新加坡体育城举行，其中包括相隔四年后回到体育城的田径决赛。

教育部长陈振声星期四（2月2日）在全国校际运动会开幕式上致辞时说，新加坡体育理事会和教育部密切合作，为学生运动员提供更多在新加坡体育城参赛的机会。

他说，一些校际的足球友谊赛上个月在国家体育场举行。除了星期四在体育城举行的羽毛球和排球校际赛，接下来也会有更多体育项目的半决赛和总决赛在体育城举行，包括相隔四年后回到体育城的田径决赛。“这将会为学生提供独特的体育体验，他们都是我国体育界未来的栋梁。”

政府去年12月9日正式接管体育城，为了让国人对体育城更有归属感，当局承诺会在那里举办更多和更大型的体育、社区、娱乐与休闲活动，鼓励民众多使用场地设施。这也包括把全国校际运动会带进国家体育场。

今年最后一次参加校际运动会的英华学校（自主）高二生林乙暄（18岁），是开幕仪式点燃圣火的学生代表之一。

学生运动员：体育城有一流设施

去年代表我国在河内东南亚运动会赢得800米自由泳铜牌的她说，校际运动会在她的心里有着不可取代的位置。“我从小一就参加校际运动会，这些年来留下许多美好的回忆。也是因为这个平台，我才有了代表国家的机会，所以我会在今年的校际赛全力以赴。”

林乙暄曾多次在体育城训练并参赛，很兴奋将有更多校际赛在体育城举办。她说，体育城拥有世界一流的设施，对于我国新一代运动员来说是很好的体验。

“体育城的设施是国家级运动员使用的，希望这能让使用同样设施的新一代运动员获得启发，从现在开始朝专业水平发展，追求职业运动员的理想。”

即将代表义安小学参加网球比赛的六年级学生勇智（Elias Theodore Siirtola，11岁）则会受新的小学高年级组别赛事调整影响。他说：“在跟更多不同对手较量的过程中，我可以学习如何更好地控制自己的紧张情绪。我很想提高自己的意志力和韧力，不能因为失去一分就感到沮丧。”

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期四在脸书贴文，分享他学生时代在旧的国家体育场参加校际足球比赛的记忆。

“当时的校际足球决赛就如同我们的世界杯决赛一样……这是我们期待已久、盼望一整年的赛事。校友、老师和家长都来支持我们并为我们欢呼。在最具标志性的运动场上比赛，是多么值得纪念的一天。但我们已有一段时间没有看到（这场景）了。”

校际运动会如今重返体育城，唐振辉说，星期四的体育城似乎又回到了从前，响起学生们为参赛同学的欢呼声。