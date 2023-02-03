各校收生标准与去年大致相同 两初院文科截分点升入学门槛降低

公教初院今年的文科截分点上升至14分，去年是13分，理科的截分点维持在13分。裕廊先驱初院文科的入学门槛也调低了，截分点为17分，去年则是16分，理科的截分点则维持在14分。

联合招生计划结果星期四（2月2日）公布，各初级学院和直通车学校高中部的截分点大致上与去年相同。两所学校的文科班截分点增加一分，意味着它们的文科入学标准稍微降低。

公教初院今年的文科截分点上升至14分，去年是13分，理科的截分点维持在13分。裕廊先驱初院文科的入学门槛也调低了，截分点为17分，去年则是16分，理科的截分点则维持在14分。

圣安德烈初院今年文科的入学门槛比去年高，截分点为10分，去年是11分，理科的截分点则维持在9分。

莱佛士书院和华侨中学的截分点与去年相同，理科和文科分别为4分和5分，它们仍是18所提供两年高中教育的初院和直通车学校之中，入学要求最高的两所学府。

提供国际中心会考课程（简称IB）的英华自主学校和圣若瑟书院今年的入学要求则与去年相同，截分点分别是5分和7分。

各校的截分点取决于最后一名被录取学生的总积分，不是由学校预设。学生是以O水准第一语文和最佳五科（L1R5）成绩的总积分报读初院和直通车学校的高中部，积分越低代表成绩越好。每年的截分点可能会依学生成绩和选校等因素而不同，一般只出现一两分的差别。

过去两年，一般有约四成学生进入初级学院或励仁高中，约五成进入理工学院，10％进入工艺教育学院。

部分理工院课程入学要求高

部分理工院已在官方网站更新本届新生的收生积分，一些课程今年的入学要求也相当高。以应用科学类课程为例，义安理工的生物医药科学课程的截分点为7分，淡马锡理工的医学生物科技课程截分点是9分。

资讯与数码科技类课程方面，南洋理工和新加坡理工的应用人工智能与分析课程的截分点，分别是9分和10分。

学生是以ELR2B2积分，也就是英文、两科与课程相关科目，以及两科最佳科目的成绩报读理工院。

刚从中学毕业的蓝思颖（16岁）获分配进入首选的圣安德烈初院。这所初院文科的入学门槛比去年高，截分点减一分至10分。蓝思颖的O水准会考成绩总积分是12分，扣除课外活动表现的优待分后是10分，刚好符合圣安德烈初院文科的截分点。

“去年中四毕业生的会考表现良好，我原本担心这会使圣安德烈初院的入学要求比去年高。我一直向往进入这所初院，也很喜欢学校欢乐的氛围和包容的环境，很开心能如愿以偿。”