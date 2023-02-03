陈更生在疫情期间设计过一套印有防疫小贴士的首日封，这些年来他还结合自己的生肖剪纸和发行的生肖邮票，制成了独一无二的贺卡、明信片。

陈更生的家门上挂着一幅兔子图样的剪纸，这是他12年前自己设计和裁剪的。

这名82岁的退休人士十一二岁起就开始集邮，是一名不折不扣的集邮发烧友。

他设计过不少首日封和明信片，疫情期间设计过一套印有防疫小贴士的首日封，这些年来他还结合自己的生肖剪纸和发行的生肖邮票，制成了独一无二的贺卡、明信片。

他曾在广告公司做了30多年设计工作，兴趣爱好十分广泛，作品也因此涵盖了摄影、书法、陶艺、篆刻等多个领域。2000年退休后，他便开始钻研剪纸。

2001年蛇年是陈更生的本命年，自那一年起，他每年都设计制作一幅生肖作品。从设计纹样到裁剪、雕刻，每一幅作品都耗时至少两个月。这些剪纸在设计上融入了实事，例如，鸡年的图案包括沙斯疫情、鼠年有奥运元素。此外，陈更生在制作工艺上也在不断自我挑战、增加难度。

谈起自己的美术启蒙，他说：“在我们一生当中，碰见的老师非常重要。我读端蒙小学时，美术老师是新加坡第一代画家陈宗瑞，很巧的是我小学毕业进入华中，他也去了华中，我就一直和他学美术。”

陈更生小时候受两个哥哥影响，开始接触摄影，中学毕业赚钱后买了第一台自己的相机，初学摄影他就斩获了不少国内外的摄影奖项。但陈更生不满足于此，又开始研究陶艺、篆刻。

这些年陈更生开始用自己设计的文件夹，分门别类地整理自己的作品，他给这些作品起名为《鼯鼠集》。《鼯鼠集》的名字出自《荀子·劝学》中的“螣蛇无足而飞，鼯鼠五技而穷。”

虽然住家墙上悬挂着一件件精美作品，有些甚至曾受邀做公开展出，他仍自嘲地说：“我就像鼯鼠一样，什么都会，但什么都不精。”