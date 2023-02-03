不满老汉楼下抽烟 壮男扑撞老汉丢命

不满老翁在组屋底层抽烟，壮汉拍照又对质，见老翁扶着拐杖向他走去，壮汉竟往后退了几步，一记橄榄球“抱截式”地将老翁扑倒，结果老翁的后脑勺撞地，当晚在医院宣告不治。

35岁的蔡金伟（音译，银行职员）星期五早上（2月3日）承认一项蓄意伤人导致他人重伤罪，指他于2021年12月25日早上约10时40分，在后港5道第328座组屋楼下，用橄榄球“抱截式”（ruck clear）扑撞74岁的黄速龙（退休人士），导致他后脑勺撞地，头颅骨骨折，最终伤重不治。

据悉，被告在读书时是一名橄榄球球员。

调查揭露，案发当天早上约10时37分，被告吃完早餐正在回家的路上，经过事发地点时，看见老翁正坐在凳子上抽烟。

被告掏出手机拍照，边拍边指责老翁在组屋底层抽烟的行为。老翁不满，绕着柱子追着被告，而被告却能轻松地倒退闪过，往电梯口走去。

这时，被告见老翁扶着拐杖从九米处向他走去，决定冲向对方，他用右肩撞上老翁的腹部，导致老翁往后摔，后脑勺重击地面。

主控官庭上播放的视频可见，被告刻意倒退，半蹲式地蓄势冲向死者的方向。

见老翁倒地后毫无动静，被告立刻报警。

救护车抵达后，马上把死者送往陈笃生医院急救，可惜回魂乏术，死者当晚10时在医院的加护病房中逝世。

验尸报告指死者的死因为头部重伤导致。法医指出，该伤势是钝力撞击后脑勺所致，有可能是在他往后摔时，后脑勺撞击到地面。

完整报道，请翻阅2023年2月3日的《新明日报》。