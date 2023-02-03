全国校际运动会的前世今生

今年的全国校际运动会于2月2日（星期四）在新加坡体育城举行开幕式，超过6万名学生运动员将跨越29项体育项目参赛，挥洒汗水追逐胜利。出席观众也不再需要戴着口罩，能够尽情的为参赛选手欢呼。

因疫情被迫中断，改变形式的运动会恢复了往年的盛况，无论是学生运动员或是观众都将能够借机创造属于自己的美好的回忆。不过，当年运动会也有着许多精彩纷呈的瞬间，相信许多曾经历过的读者心中难以忘怀。《联合早报》整理出旧照片，带你一同回顾全国校际运动会的前世今生。

1. 全国校际运动会的历史

1959年开始，新加坡各学校开始举办各体育项目的校际体育比赛。当时多项比赛会在旧国家体育场举行，其中包括田径类项目。



1974年，时为16岁的德明中学学生贾格吉特·星（Jagjeet Singh）（左二）在200米赛跑项目中跑出了22.8秒的佳绩。这不仅打破了大会纪录，还以0.5秒的差距打破了当时于1967年的全国纪录。（图/海峡时报）

淡马锡初级学院的学生运动员迪恩斯（Sandra Deans）在1979年全国校际田径赛第六天的赛程中获得了400米赛跑的胜利。她在图中虽然已较大幅的领先其他参赛者，但神情依然专注，看似对胜利势在必得。（图/海峡时报）

在2010年，各体育项目的比赛开始以“全国校际运动会”的方式统一举办，除了在疫情最为严重的2020年完全停办了一年，运动会每年都办。

时任教育部兼国家发展部高级政务部长的傅海燕在首届全国校际运动会于2010年2月1日举办的首场垒球比赛做出投球动作。傅海燕也在新加坡学校体育理事会网站上点燃了虚拟的火焰，这把火焰在网站上的时间为211天，是全国校际运动会持续的时间。所有学生运动员也念诵运动员誓词，承诺维护体育精神和公平竞争的价值观。（图/每日新闻）

政府在2010年宣布将拆除旧国家体育场，兴建新体育城。体育城在2014年建成过后，全国校际运动会的多项比赛也移至那里举行。

2. 学生运动员的辉煌瞬间

虽然运动会历史悠久也经历了许多变化，但是学生运动员屡屡在赛场上创造佳绩是不变的。他们有的获得胜利，有的则打破了多年纪录，在赛史上画下属于自己辉煌的一笔。



在2001年第42届全国校际田径赛女子B组400米跨栏项目中，圣婴中学的李长义（图中身穿蓝衣的选手）奋力的奔跑，最终成功打破了七年前的大会纪录。（图/海峡时报）

1998年中学校际田径赛男丙跳高决赛中，华侨中学好手罗民豪（图中选手）虽然没有打破大会纪录，却仍成功获得金牌。他与同校的林达顺尝试打破保持四年的大会纪录。大会纪录为1米81，而两人在跳过1米78的高度后，都尝试了1米82的高度，却没有成功。因此，大会以两人跳过1米78高度时的表现决出胜负。罗民豪第二次试跳就成功跨越，林达顺则是第三次才成功，因此罗民豪夺冠。（图/联合早报）

时为巴西立中学学生的赛义德（Syed Hussein Aljunied）在2016年的全国校际运动会B组田径1500米赛跑中获得金牌，他在此前就已获得3000米赛跑的金牌，成为了双料冠军。（图/新报）

3. 观众的支持

学生运动员无疑是运动会的主角，但造就这一场场的热闹盛况，观众的欢呼和支持对于运动会来说必不可少。对于场上的学生运动员，听到观众席上同学为他们加油打气，相信也是十分鼓舞人心的！



1998年第39届全国校际田径比赛举办时，国家体育场迎来了约1万5千名学生。他们或振臂欢呼，或挥舞学校旗帜，兴奋的为同学们加油。（图/海峡时报）

同届全国校际游泳与田径比赛中，多名四德女子中学的学生齐聚现场，激动地为同学们欢呼鼓掌！（图/海峡时报）

1977年校际田径比赛举办时，旧国家体育场迎来了多名为支持各自学校校队前往观看比赛的学生，座无虚席。有些学生十分兴奋，有些却显得有些失落，情绪被比赛的过程与结果紧紧牵动。（图/海峡时报）

4. 不只是输赢

比赛中的胜利固然重要，但选手为准备比赛付出的努力，比赛的过程和从中获得的成长也同样值得纪念。在公平竞争，体育精神的基础上，为自己的梦想努力拼搏的学生运动员，给一代代的新加坡人带来的感动远比胜负本身多。



（图/新报）

虽然在体育比赛中，参赛选手是激烈竞争的对手，但在场下，参赛选手和观众一同创造出的回忆，带来了强大的凝聚力和正面力量！