全国校际运动会的前世今生

今年的全国校际运动会于2月2日（星期四）在新加坡体育城举行开幕式，超过6万名学生运动员将跨越29项体育项目参赛，挥洒汗水追逐胜利。出席观众也不再需要戴着口罩，能够尽情的为参赛选手欢呼。
因疫情被迫中断，改变形式的运动会恢复了往年的盛况，无论是学生运动员或是观众都将能够借机创造属于自己的美好的回忆。不过，当年运动会也有着许多精彩纷呈的瞬间，相信许多曾经历过的读者心中难以忘怀。《联合早报》整理出旧照片，带你一同回顾全国校际运动会的前世今生。
1. 全国校际运动会的历史
1959年开始，新加坡各学校开始举办各体育项目的校际体育比赛。当时多项比赛会在旧国家体育场举行，其中包括田径类项目。
在2010年，各体育项目的比赛开始以“全国校际运动会”的方式统一举办，除了在疫情最为严重的2020年完全停办了一年，运动会每年都办。
政府在2010年宣布将拆除旧国家体育场，兴建新体育城。体育城在2014年建成过后，全国校际运动会的多项比赛也移至那里举行。
2. 学生运动员的辉煌瞬间
虽然运动会历史悠久也经历了许多变化，但是学生运动员屡屡在赛场上创造佳绩是不变的。他们有的获得胜利，有的则打破了多年纪录，在赛史上画下属于自己辉煌的一笔。
3. 观众的支持
学生运动员无疑是运动会的主角，但造就这一场场的热闹盛况，观众的欢呼和支持对于运动会来说必不可少。对于场上的学生运动员，听到观众席上同学为他们加油打气，相信也是十分鼓舞人心的！
4. 不只是输赢
比赛中的胜利固然重要，但选手为准备比赛付出的努力，比赛的过程和从中获得的成长也同样值得纪念。在公平竞争，体育精神的基础上，为自己的梦想努力拼搏的学生运动员，给一代代的新加坡人带来的感动远比胜负本身多。
虽然在体育比赛中，参赛选手是激烈竞争的对手，但在场下，参赛选手和观众一同创造出的回忆，带来了强大的凝聚力和正面力量！