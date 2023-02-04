工程因致命坍塌事故和疫情延误 淡滨尼高架桥本月19日起通车

因致命坍塌事故而工程受延误的淡滨尼高架桥将在2月19日（星期天）下午三时开始通车，从淡滨尼快速公路前往泛岛快速公路（大士）和樟宜东路上段将有多一条直达路线。

陆路交通管理局星期五（2月3日）发文告宣布，驾驶者可沿着淡滨尼快速公路，从新的2A出口通往这个1.8公里长的单向高架桥。新出口有助于疏导前往泛岛快速公路（大士）和樟宜东路上段的交通。

文告说，驾驶者可通过新的高架桥绕开罗央和樟宜上段立交桥之间的淡滨尼快速公路路段，以及罗央道和樟宜北路上段的交通灯路口。

据早前报道，高架桥最初由本地企业胡金标控股（OKP Holdings）以9460万元承建，原定2020年第一季度完成。不过在2017年7月，部分高架桥段因设计问题和施工监督不严而坍塌，造成一死10伤，也延误了工程进度。

罗央道本月26日起关闭 巴西立1通道路段第三季开始关闭

后来，华成建设工程公司（Hwa Seng Builder）以9560万元标到这个建造工程，在2019年恢复施工，预计去年上半年可使用，不料冠病疫情暴发，工程因人手和材料供应受干扰而再次耽搁。

陆交局在文告中也说，为了配合樟宜一带的发展工程，巴西立3通道和罗央大道之间的罗央道将从2月26日起关闭；巴西立8通道与巴西立中路之间的巴西立1通道路段在今年第三季度开始关闭。

文告说，对于道路网络的改变和开通替代路线，当局一直在同这一区的居民沟通，并与各机构和行业利益相关者密切合作。

“我们尽可能做出调整以减轻影响。比如，陆交局加宽了一些替代道路，也启动实时交通监管措施，旨在缓解交通阻塞和方便事故处理。”

当局鼓励驾驶者提前规划好路线，也准备可能有延误。公众可以通过One Motoring和陆交局的社交媒体平台获取关于路线的最新信息。

新捷运星期五发文告说，由于上述罗央道路段将关闭，罗央道的六个巴士站也将停用；另外两个巴士站将迁至罗央道的巴士专用道。从2月26日起，9号、19号、59号、89号、89e号和109号巴士将暂时改道，在罗央大道的四个巴士站停靠。