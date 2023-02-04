李光耀百年冥诞 李总理吁国人坚守建国先辈价值观

今年是建国总理李光耀的百年冥诞。李显龙总理说，建国一代以独特的开创性和智慧为新加坡开辟道路，他呼吁新加坡人坚守让新加坡取得今日成就的价值观，并发挥优势、排除万难。

星期天（2月5日）是元宵节。李显龙总理星期四（2日）在总统府为国会议员、社区领袖和其他宾客设常年的元宵节晚宴。他星期五（3日）在脸书贴文指出，经过了三年的艰苦抗疫，我们发现当今的世界局势非常混乱。发生在乌克兰的战争、中美紧张关系，以及保护主义削弱多边贸易体系，这些繁杂且相互牵连的课题对我国数十年来的稳定与和平构成威胁。

李总理说，乌云密布中，新加坡必须让世界看到我国与众不同，并且有意愿做好必须做的事。

“我们国家运作良好，我们拥有高度的互信、良好的治理、稳定的政治和团结的人民。我们牢固的国际声誉也因我们对疫情的处理而进一步加强。”

李总理说，今年是建国总理李光耀百年冥诞。和先辈一样，新加坡人面临乱世中的巨大挑战。“不过有了我们的人民、制度、人力资源和财政储备，如今的新加坡比任何时候都更坚强。我们必须充分发挥优势和利用我们的声望，来渡过难关和成就更多。”

随着安全管理措施去年放宽，今年的元宵节晚宴恢复了传统的捞鱼生环节。晚宴上一次让宾客一起捞生是在2020年初，当时冠病疫情刚登陆新加坡不久。

2021年，元宵节晚宴活动缩小规模，以线上线下方式举行，李总理改为在全国职工总会中心大礼堂向少数出席的观众讲话，其余观众线上收看。

去年的元宵节晚宴恢复招待更多人，但不安排捞生。

黄循财：团队全员出动 为筹备预算案做最后冲刺

副总理兼财政部长黄循财星期五晚宴后也在脸书贴文说，很高兴能和其他议员、社区领袖和宾客提前庆祝元宵节。

黄循财本月14日发表财政预算案声明。他说，团队已全员出动，为筹备工作做最后冲刺。