华文媒体集团颁发年度新闻奖 从国会座位“预判”总理接班人 政治新闻主任获最佳独家新闻奖

从看似平常、实则非比寻常的国会座位调整，分析报道了预示副总理兼财政部长黄循财将成为总理接班人的独家新闻，《联合早报》政治新闻主任何惜薇荣获新报业媒体华文媒体集团2022年新闻奖的最佳独家新闻奖。

何惜薇在去年4月初独家报道了国会座位的微妙改动，当时，还未升任副总理的财政部长黄循财的座位移动最明显，比其他第四代部长更靠近李显龙总理。

何惜薇受访时说，自己当时获得有关国会座位调整的新闻线索，再找专家分析，完成这则报道。

“这则报道凸显提供新闻线索者对我的信任，这点对于新闻工作者来说是很重要的。”

华文媒体集团星期五（2月3日）在时隔三年后，恢复举办实体新春团拜暨2022年常年新闻奖颁奖礼，以16项年度大奖来表彰去年表现杰出的新闻工作者。

早报斩获13份奖项

《联合早报》包括早报数码在内，共斩获13份奖项，早报校园荣获两项，《新明日报》获得一项。

“中国共产党第二十次全国代表大会”是去年最受瞩目的中国政治事件，在本地也备受关注。《联合早报》中国新闻组凭借二十大的系列报道，夺得最佳新闻奖。

《联合早报》中国新闻主任杨丹旭受访时说，二十大期间，中国官方的消息密不透风，再加上高层人事换届充满变数和意外，给报道带来了很大的挑战。

团队能克服困难，快速地为读者提供具有解读性质的第一手消息，有赖于周详的准备和预判，以及前线和后方团队的密切配合。

“这个新闻奖是对中国组同事们的鼓励，更是对早报长期以来在中国新闻领域深耕的肯定。我们会再接再厉，为读者提供最具热度和深度的报道，也让中国新闻报道继续成为早报的品牌。”

获最佳时事视频奖的作品是“柬埔寨诈骗‘乐园’西港 受骗当诈骗者如何逃脱？”。

到柬埔寨采访这则新闻的中国新闻高级记者林煇智说，他们在前往柬埔寨展开一周的采访前，共花了约两个月阅读相关资料，以及联系受访者和专家等。

“整个报道最难的是要联络诈骗案的受害者，我们好不容易通过当地的非政府组织的牵线，成功联系到受害人，才能将整个事件拼凑起来。”

《联合早报》资深高级记者傅丽云去年1月专访本地罗马天主教修女费尔南德斯（Gerard Fernandez），记录下受访者如何奉献自己来辅导和陪伴死囚走完人生的最后一程，荣获最佳专题／特写奖。

有近32年采访经验的傅丽云说，费尔南德斯有特殊的人生际遇和想法，能访问她是个难得的机会。

“这个奖要与她分享，她辅导死囚，让他们诚心悔改，陪他们走最后一程。她的生命拥有满满厚度，我觉得要向她学习，活出精彩。”