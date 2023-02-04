首场妆艺登场总理与夫人乘花车入场 逾3000表演者全情演出现场气氛热爆

首晚表演的其中一个亮点，是结合街舞、长板、跑酷、滑板和BMX脚踏车特技等极限运动的演出。表演者呈献高难度的特技，凸显人们面对困难时，保持坚韧的精神，大家携手克服挑战。

时隔两年，今年的妆艺大游行星期五（2月3日）晚上再度于F1维修大楼登场，超过3000名表演者身穿绚丽服装全情演出，为观众带来精彩的视听飨宴，现场气氛热闹沸腾。

今年妆艺大游行的门票都已售罄，两晚的演出吸引超过2万8000名观众到场观看。（陈渊庄摄）

以“拥抱明天”为主题的妆艺大游行，今年以一座高18米、长度超过60米的巨型集装箱装置艺术为布景，并分七幕呈献，结合传统与现代的视觉和表演艺术。

三艺人化身兔子 为演出掀开序幕

装扮成兔子的青年舞者通过充满青春活力的舞蹈，为妆艺大游行掀开序幕。（陈斌勤摄）

首场妆艺大游行的嘉宾是李显龙总理与夫人何晶，他们与文化、社区及青年部长兼律政部第二部长、人民协会副主席唐振辉一起乘坐华丽花车入场，还以华语和英语向观众献上新年祝福。

演员梁荣耀、西蒂（Siti Khalijah）和刘伟安化身为三只兔子，与多名年轻舞者为表演掀开序幕。舞龙舞狮、装扮为财神爷，以及踩着高跷的表演者随后在磅礴的锣鼓声中登场，与公众欢庆农历新年。

首晚表演的其中一个亮点，是结合街舞、长板、跑酷、滑板和BMX脚踏车特技等极限运动的演出。表演者呈献高难度的特技，凸显人们面对困难时，保持坚韧的精神，大家携手克服挑战。

王宇靖（27岁）是这一幕的编舞之一。他在舞蹈编排上下足功夫，融入五种不同的极限运动，突破一般的表演形式。他说：“我希望观众能感受到我们在演出时展现的韧性。我们所表演的每个特技都是我们反复练习和尝试的成果，我们不一定每次都能成功，但我们都能振作起来，再试一次。”

来自柬埔寨、印度尼西亚、韩国、泰国和越南的海外表演者，也与日本人协会和新加坡墨西哥协会等团体的表演者，跳起民族舞蹈。400名来自本地四大种族的表演者也穿着传统服饰陆续登场，展现新加坡多元文化及各群体之间和谐共处的一面，场面相当壮观。

参与这一幕的表演者张娴粧（74岁，退休者）是本届妆艺最年长的表演者之一。她前两年因冠病疫情的关系而没能参加妆艺大游行，因此非常期待再次回到F1维修大楼，为观众呈献舞蹈表演。

“希望我们的表演能带给所有观众快乐，也让大家看到七八十岁的年长者也能过上多姿多彩的生活。”

观众李蕃莲（65岁，书记）与丈夫星期五第一次带五岁的孙子到现场观看妆艺大游行。“这些表演者花了很长时间准备这场演出，每一个环节都非常精彩。很开心能在疫情后再次观赏实体的妆艺大游行，感染现场热闹的气氛。”

来自美国的埃琳娜（38岁，艺术工作者）第一次观赏妆艺，她说：“妆艺集结来自不同国家的表演者，他们的表演和特色服装让我更认识新加坡的多元种族，以及世界各地的文化。”

妆艺2023执行委员会主席、人协伙伴拓展组集群理事长纪祥伟说：“经过两年的数码形式，以及线上线下混合模式的演出，我们非常高兴今年能举办实体的妆艺大游行。表演者和义工为此做了很多个月的准备，他们也很期待能为本地和海外的观众呈献一场精彩的演出。”

第一晚的妆艺大游行在璀璨烟花绽放下，圆满落幕。