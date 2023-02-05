在一陆路关卡试行 内政科技局“X侦探” 监测边境生化威胁

本地其中一个陆路关卡试行全自动化的环境微生物监测器“微物X侦探”，以更迅速探测到空气中出现的有害物质，加强边境的生化监控，让原本需要至少三小时的探测过程，缩短至半小时。

内政科技局化学、生物、辐射、核与爆炸（生化辐核爆）专业研究中心署长王美铃日前接受《联合早报》访问时说，目前当局在各个关卡使用空气过滤片（filter）收集空气样本，再由科研人员带回实验室进行化验，单是分析过程就得用上两个小时，加上来回路程，化验结果最快也得等上三个小时。

为了加快整个过程，让团队接近实时取得化验结果，更团队自2019年起便开始构思，并在去年底完成环境微生物监测器微物X侦探的研发和实验室测试后，今年开始在其中一个陆路关卡进行试验。基于运作考量，当局未透露是哪个关卡。

王美铃指出，微物X侦探将化验过程自动化，工作人员只须将仪器放置在关卡，仪器就能自动进行探测。“整个检验过程缩短至半小时左右，仪器也能一次过探测10种生物战剂如炭疽（Anthrax），比现有模式的五种多出一倍。”

原本隶属内政部的科研人员自2009年起在关卡进行生化监控，2016年决定加强和改进现有的探测方式，让整个过程更为自动化，并缩短检测时间。

目前还不清楚上述试验会持续多久。王美铃指出，现阶段的重点是确保新仪器的准确性，当局也会在试验阶段完成后进行评估，以决定是否要为其他关卡添置新仪器。

谈到生化监控的重要性，中心首席科学家胡慧娟博士说，生物战剂并不常见，一般人也不会接触到，但它一旦被释放，就有可能造成难以想象的破坏。

王美铃也说：“因此，我们须要密切观察和留意，防止这些有害物质进入我国。为了公众安全，我们希望第一时间探测到这些威胁。”

疫情的暴发，也让内政科技局了解到将检测过程自动化的重要性，例如在生物检测方面，如果已知某区域有病毒存在，自动化及远程检测的功能就可以降低病毒传播的风险，科研人员也会有更多时间进行研究和分析，施行应对措施。

在疫情期间，由于旅游限制导致旅客人数下降，内政科技团队也暂停了在关卡进行生物检测，转而投入协助检测冠病的工作中。

胡慧娟分享，当时他们一行24名科学家分成四队，每天12小时协助冠病检测的工作，对象包括有紧急原因需要出入境的旅客，之后也协助内政团队人员进行检测。

除了进行检测，胡慧娟的工作还包括复习和更新团队的标准作业程序，确保作业方式与时并进。

在疫情之后，中心也继续在原有的基因测序器（sequencer）上作出改良，最新的第三代基因测序器能在六到八小时内将病毒的基因排列出来，让科研人员未来面对新型及未知病毒时，能在不用聚合酶链反应（PCR）检测仪的情况下得知病毒的基因排序，让科研人员有更多时间做出应对措施。