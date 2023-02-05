布林肯因“气球事件”推迟访华 维文表遗憾

文 /
蓝云舟

来自 / 联合早报

更新 /
更新 / 2023年2月5日 8:02 AM
发布 /
发布 / 2023年2月5日 5:00 AM
到印度尼西亚首都雅加达出席第32届亚细安协调理事会会议和亚细安外长非正式会议的外交部长维文医生（左），星期六在印尼总统府与印尼总统佐科（右）会面。（取自维文脸书）
到印度尼西亚首都雅加达出席第32届亚细安协调理事会会议和亚细安外长非正式会议的外交部长维文医生（左），星期六在印尼总统府与印尼总统佐科（右）会面。（取自维文脸书）

字体大小:

美国国务卿布林肯的访华行程因“气球事件”而推迟，我国外交部长维文医生对此表示遗憾。

在印度尼西亚雅加达出席第32届亚细安协调理事会会议和亚细安外长非正式会议的维文，星期六（2月4日）结束会议行程并接受新加坡媒体访问时，表达了他对中美关系最新事态的看法。

维文谈到此事时说：“大家期待已久的布林肯国务卿北京之行被推迟，令人遗憾。不过这也说明，安排好的会面和接触机会，是能够这么轻易地被始料不及的事件打乱。”

正因如此，亚细安密切留意充满考验的中美关系。维文说，对东南亚国家而言，中美之间会面和交流的次数越频密，通讯管道越多，就越能减少误会，让双方展现自我克制，减少摩擦。

维文说，东南亚国家希望中美在中期能达成权宜妥协（modus vivendi），避免有意或无意的危险举动螺旋式恶化和导致局势升温。这些国家同时更希望，中美等大国与它们的联系是“基于我们自身的优点，而不是通过两个大国对抗的视角来看待”。

促请美中欧等外部伙伴 勿把东南亚当代理地区

“不要把我们看作是展开竞逐的又一个代理地区，而是注意我们的优点。在东南亚，我们尤其关注的是贸易和投资。我们希望美国、中国、欧洲和其他外部伙伴把东南亚看作是能够以非二元对立、非排他的形式进行投资和贸易的地区，因为我们就是以相互重叠的朋友圈作为组织原则。”

维文也重申，亚细安仍然具备影响力，保持亚细安的团结和核心地位也至关重要。他说，此次会议上各国外长都意识到这点，这是积极的信号。但全球形势仍然险峻，也可能发生摩擦，因此仍要小心谨慎。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容