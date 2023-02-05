布林肯因“气球事件”推迟访华 维文表遗憾

美国国务卿布林肯的访华行程因“气球事件”而推迟，我国外交部长维文医生对此表示遗憾。

在印度尼西亚雅加达出席第32届亚细安协调理事会会议和亚细安外长非正式会议的维文，星期六（2月4日）结束会议行程并接受新加坡媒体访问时，表达了他对中美关系最新事态的看法。

维文谈到此事时说：“大家期待已久的布林肯国务卿北京之行被推迟，令人遗憾。不过这也说明，安排好的会面和接触机会，是能够这么轻易地被始料不及的事件打乱。”

正因如此，亚细安密切留意充满考验的中美关系。维文说，对东南亚国家而言，中美之间会面和交流的次数越频密，通讯管道越多，就越能减少误会，让双方展现自我克制，减少摩擦。

维文说，东南亚国家希望中美在中期能达成权宜妥协（modus vivendi），避免有意或无意的危险举动螺旋式恶化和导致局势升温。这些国家同时更希望，中美等大国与它们的联系是“基于我们自身的优点，而不是通过两个大国对抗的视角来看待”。

促请美中欧等外部伙伴 勿把东南亚当代理地区

“不要把我们看作是展开竞逐的又一个代理地区，而是注意我们的优点。在东南亚，我们尤其关注的是贸易和投资。我们希望美国、中国、欧洲和其他外部伙伴把东南亚看作是能够以非二元对立、非排他的形式进行投资和贸易的地区，因为我们就是以相互重叠的朋友圈作为组织原则。”

维文也重申，亚细安仍然具备影响力，保持亚细安的团结和核心地位也至关重要。他说，此次会议上各国外长都意识到这点，这是积极的信号。但全球形势仍然险峻，也可能发生摩擦，因此仍要小心谨慎。