妆艺大游行细雨纷飞“拥抱明天”

今年的第二场妆艺大游行星期六（2月4日）晚上继续在F1维修大楼上演，尽管演出开始前下着细雨，也难挡观众穿着雨衣入座的热情。随着音乐响起，雨也渐渐停了，3000多名表演者身着多彩绚丽的服饰，为观众载歌载舞，倾情演出。

今年的妆艺大游行以“拥抱明天”为主题，第二场同样共有七幕融合各种独特元素的演出，如原创的词曲作品、众人齐心协力的热辣歌舞、充满现代感的视觉特效等。

经过两年多疫情，生活复常后，节目组希望借演出呼吁人们创造新的可能性，以及拥抱未来的机会。

哈莉玛总统与夫婿穆罕默德亲临第二场妆艺大游行，他们与文化、社区及青年部长兼律政部第二部长、人民协会副主席唐振辉一起乘坐五彩缤纷的花车入场，哈莉玛总统还用中文祝愿大家农历新年快乐。

今年第二场妆艺大游行的嘉宾是哈莉玛总统（右三）与夫婿穆罕默德（右二），他们与文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（左二）乘坐华丽花车入场。（张思庆摄）

“拥抱明天”同名主题曲由音乐总监陈思豪和音乐人穆斯菲拉（Amni Musfirah）担纲创作，并极具巧思地融入能够体现我国多元文化的传统民族乐器，如古筝、印度竹笛、昂格隆（Angklung）等。

琵琶演奏者朱伟康（35岁）受访时说：“这是一首长达10分钟、共有28名音乐人参与的协奏曲，它不仅融合了许多不同种族的传统乐器，一些成员演奏的还是非本族器乐，凸显我们各族和谐交织共处的特点。”

今年也是妆艺大游行第二次举办“我们的达人秀”遴选比赛，在社区里寻找有才能的表演者亮相演出。脱颖而出的其中一名参赛组合，是由一家四口组成的欧亚裔家庭乐队，他们为妆艺准备了一首原创歌曲《像星星一样闪亮》。

在本地歌手黄韵琴和说唱歌手布里兹（Axel Brizzy）的歌声和璀璨夺目的烟花中，妆艺2023完满地落下帷幕。

虽然表演中途，在空中作业的一台摄影机突然脱落，但事故丝毫没有影响观众的兴致，演出顺利进行。

带了家人前来看妆艺大游行的林永富（51岁，房地产顾问），7时入座前先从包里拿出块大毛巾，帮家人擦干椅子后，也把毛巾递给周边的陌生人擦干椅子。林永富的81岁母亲告诉记者，这是她第一次到现场观看妆艺游行，能和儿子、儿媳还有孙儿们一家七口同行更是让她兴奋不已。

为鼓励更多民众参与到未来的妆艺大游行中，今年主办方也特意推出“妆艺2023尝鲜体验活动”，包括妆艺台前幕后工作人员的分享与讲座、幕后策划与布景的参观导览、妆艺灯光秀、舞蹈和城市运动项目课程等。

此外，妆艺2023的表演团队和妆艺社区迷你花车，将于2月11日到3月5日进入邻里，提供更贴近社区的节目，让各个社区的居民近距离地感受妆艺大游行的欢乐氛围。这些地点分别在宏茂桥、丹戎巴葛、淡滨尼、东海岸、蔡厝港和义顺。