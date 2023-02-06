全球局势充满不确定 尚穆根：须坚定维护我国利益 不让他人左右内外事务

在大国关系紧张和自由贸易多边体系被削弱的世界格局中，新加坡必须坚定地按照自身利益行事，内外事务都不应受他国左右。

内政部长兼律政部长尚穆根星期天（2月5日）在福建会馆新春团拜上致辞时说，我国须时刻把国家利益置于首位，前后一致、无私、客观地维护自身的原则和立场，“不论他国大小、多友善，都不受它们支配”。

全球局势比过去很长的一段时间更充满挑战和不确定因素。欧洲战火未熄，俄乌战争处于僵局，甚至可变得更复杂。尚穆根说，美国和北约向乌克兰提供更强的军备可能导致冲突升级，俄罗斯若被逼到绝境可能会采用化学甚至核武器，给世界带来可怕、不可预见的后果。

中美两个大国继续视彼此为竞争对手和威胁，关系近日更因“气球事件”恶化。

尚穆根说，台湾问题是中美关系危险的聚焦点。中国明确视台独为不可逾越的红线，西方国家则认为台湾是充满活力的民主体制，应保护它免受集权势力入侵。

去年8月，时任美国众议院议长佩洛西访问台湾后，中国以军事演习和导弹试射强烈回应。如今，又传出现任众议院议长麦卡锡计划访台的消息。

尚穆根：若台海发生冲突 对新加坡冲击比俄乌战争更大

尚穆根希望台海不会爆发战争，但战争和擦枪走火的风险已提高。“我们已经感受得到乌克兰战争的冲击。如果更靠近我们的台湾发生冲突，对新加坡的直接冲击会更大。如果中美之间发生直接冲突，对全球会有灾难性的影响。”

全球多边自由贸易体系也正被削弱。通过贸易实现合作共赢向来被视为理所当然，如今却出现更多在岸生产、友岸生产，甚至是保护主义，贸易也被武器化。

新加坡在地缘政治上向来主张让多个大国积极参与本区域事务，维持均势。

尚穆根说，新加坡向外界传达的信息必须是，我国“与众不同，知道自己须要做什么，而且更重要的是我们具备勇气和决心，为新加坡做正确的事”。

他举例，日前中国结束清零政策、放宽边境措施后，新加坡并没有效仿其他国家对来自中国的旅客收紧入境限制。我国专家在断定没有出现须关注的变异毒株，多数中国访客无须住院，本地医疗体系不会受影响后，做我国认为是对的事。

“有些时候我们采取的步骤看似更向某国看齐，其他时候又像是与另一国更一致，但实际上我们始终只向新加坡、我们自己和我们的原则看齐。”

调查显示四分之三的新加坡人认为我国比冠病疫情前更团结，这和国外受访者对他们本国的观感形成反差。此外，全球保护主义虽增强，但跨国企业和投资者纷纷看准新加坡。尚穆根说，这些都说明，新加坡的抗疫成绩卓著，我国也向世界展示了良治、政治稳定和人民团结所能取得的成就。