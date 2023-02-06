健步大挑战难度提高 要得积分须更努力

目前，参与全国健步大挑战的人每日完成20分钟的快走等中强度体力活动，就能获得25个健康积分，但从本月20日起，必须活动达30分钟，才能获得20分。

世界卫生组织建议，成年人一周要做至少150分钟的中强度运动，才能更有效地降低过早死亡风险，以及冠心病、二型糖尿病、抑郁症、中风、高血压、结肠癌和乳癌等发病率。

保健促进局计划提高全国健步大挑战（National Steps Challenge）累计健康积分的要求，希望推动更多人进行中强度体能活动。经调整后，参与者可继续每日累计至少5000步数来积分，但现有的7500步和1万步以上的积分奖励将取消。健康积分可用来兑换不同商店的购物券或为易通卡充值等。

扩大体力活动规模 让更多人可参与瑜伽尊巴等活动

当局将在未来几个月，逐步扩大体力活动规模，预计每周可惠及约4万7000人，比目前的3万1000人多逾50％。这能让更多人有机会参与尊巴、瑜伽、踢拳道、弹力带运动、低力度有氧操、以及高强度间歇训练等活动。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤玛赞星期天（2月5日）早上在武吉巴督东的快走社区活动上作出上述宣布。

她说，全国健步大挑战激励人们不要久坐不动，要保持活跃，但同样重要的是继续进步，以取得更多健康效益。

挑战在去年4月推出更新版，让参与者全年都能累计分数。截至上个月，吸引近70万人报名。

谢美珍（58岁，家庭帮佣）每天以步行积分，然后兑换礼券来买菜。对于得分要求提高，她有点失望。“因为担心受伤，我不知道自己适合进行哪种体能活动，以及要多剧烈。可能以后就兑换少一些礼券。”

卫生部长王乙康发脸书贴文说，随着健康SG将在今年推出，政府也会投入更多资源支持体力活动和活跃生活。

“之前曾有反馈指参与率低，导致一些社区体力活动必须暂停。保健局现在将让这些活动持续更长时间，同时让社区机构增加参与人数。”

他透露，保健局与更多社区伙伴和团体合作来扩大体力活动的选项，让每个人都能找到自己喜好的保健活动。

热爱运动的林顺卿（55岁，主厨）常通过健康365手机应用报名每周一次一小时的瑜伽课。她希望瑜伽课可以增至每周两堂。

“我相信流汗对皮肤有益，到户外运动晒太阳还能增加维他命D。我鼓励人们多出来参加活动，除了能通过运动保持身体健康，也能扩大社交圈子，让脑筋保持活跃。”