给弱势者派红包献祝福

方章璘希望在新年期间，将最“实际”的祝福传递给新加坡的弱势群体和低收入者。

谁说派红包一定只给亲朋戚友呢？方章璘希望人们慷慨派红包，帮助所有的弱势群体和低收入者，让每一个人感受到春节的喜悦。

方章璘（47岁，公务员）新年期间把祝福化作真金白银，希望将最“实际”的祝福传递给新加坡的弱势群体和低收入者。

方章璘提起自己的外公2014年在疗养院中去世。每当想起外公在疗养院中的那段日子，她就想到自己的弟弟常常到那里当义工，买东西给老人吃和陪他们谈天。

她从弟弟身上感受到满满的正能量后，自己也从关爱新加坡行动中思考能通过什么方式关爱周围的人，并庆幸那段期间有周围的同事陪她一起找方法。

冠病疫情暴发后的2021年开始，她决定在过年时掏出100元，分成10个红包，无条件派给住家附近的一些弱势群体和低收入者，比如说清洁工人或收碗碟员工等，借此传递她的祝福。

她发现自己只要拿出100元，就能将自己的祝福放进10个红包封，传递给10个低收入者，200元就能包20个红包封，传给20个低收入者，为他们在春节带来一点喜悦。她希望自己能够带动这个活动，让更多人一起传递和分享祝福和喜悦。

方章璘说，“我希望我的一个小举动，能够引起大家的共鸣。最高兴的是我的前同事告诉我，现在她和她的孩子也一起包红包派给周围的低收入者，因为这是一个让孩子学会分享的好时机。”

后来方章璘也通过自己的经验分享，感染了现在一起在国家福利理事会里的同事，一起在新年期间做这件有意义的事情，希望将祝福传递到新加坡的每一个角落。