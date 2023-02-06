大巴窑一元椰浆饭 36年不起价

一元的椰浆饭包括饭、煎蛋、煎炸色拉鱼和参峇辣椒，淳朴实惠。（齐鲁摄）

尽管面临成本飙升，大巴窑咖啡店“一元椰浆饭”摊位营业36年来坚持不起价，现由儿子儿媳接棒，延续家族生意，继续传承甘榜精神，为附近年长居民提供味美价廉、新鲜烹制的食物。

这家马来摊位名为Kedai Makan Muhajirin，位于大巴窑7巷第20座咖啡店内。上星期六（2月6日），前议员安宁·阿敏前往档口“探店”，并将经历制成视频上载到TikTok。

视频中，安宁·阿敏询问摊位老板塔赫尔（76岁）“卖一元椰浆饭怎么赚钱”，后者回答说：“比起物质的富足，我更想多行善积德。”

《新明日报》记者上星期天（5日）走访发现档口排起人龙，不时有年长者或慕名而来的脚踏车骑士光顾。一元椰浆饭包括饭、煎蛋、煎炸色拉鱼和参峇辣椒，是档口最热销的食物。

摊位老板娘扎莉雅（68岁）受访时说，她和老伴36年前在附近第18座开档卖椰浆饭，并在2017年搬到现在的咖啡店。“我们有顾客上幼儿园的时候就来吃，现在结婚生子，再带他们的孩子来吃。”

她坦言，几年前搬出之前的咖啡店时，一度萌生退休的念头。奈何实在不舍多年心血，加上现在家族生意后继有人，二儿子和儿媳即将接棒，她希望一元椰浆饭下来能为更多有需要的人带来美味。

逐步接手生意的儿子基林（41岁）与妻子娜娜（42岁）每天凌晨4时就到摊位准备食材，并在清晨6时前后开档售卖，每天中午12时左右卖完为止。

娜娜之前在政府部门任职，而基林是一名送货员。两人看到父母几十年来打出的名声和为邻里的奉献精神，他们决定放弃工作，接棒卖椰浆饭。

基林说，由于通胀，近期牛肉、鸡肉等原材料的成本上涨20%。“可是椰浆饭不会起价，因为这是我们的标志和招牌。不少顾客每次大量订购，一些回教堂和教堂常一次买两三百包。”

完整报道，请翻阅2023年2月6日的《新明日报》。