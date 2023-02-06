情侣元宵节结婚 咖啡店摆婚宴

在朋友聚会上相识谱恋曲，情侣元宵节注册，咖啡店设宴，与好友同乐。

正月十五元宵节除了吃汤圆，也是两位有情人的大喜之日。黄志成（54岁，送货司机）与张可乐（42岁，美容师）上星期天（2月5日）傍晚6时在惹兰红山3道第119座的咖啡店里摆宴席，邀请好友出席同欢。

酒席由福哥好咖啡店的海鲜煮炒摊位承办，一共六桌，共60多名好友出席，周围还有红色、粉色气球，挂了不少“囍”字，气氛喜气洋洋。

张可乐受访时说，她来自中国重庆，断断续续来新加坡工作已有七年，没想到会在这里结婚。“我们俩一年前在夜店的朋友聚会上相识，后来自然而然就走到了一起，去年11月底就决定今天成婚。”

黄志成则说：“我们算好元宵节的傍晚是结婚的良辰吉日，没想到附近餐馆都被早早预订完了，就选择到咖啡店设宴。”

他也透露，选择咖啡店也因为许多好友都在附近工作，办酒席的煮炒摊位的头手是自己好友，不仅为自己特制“婚宴菜单”，也帮忙装饰场地。

“在咖啡店办酒席较便宜，一桌近500元，在餐馆办酒席最少也要600元一桌，还不算其他附加费用。”

黄志成说，两人于上星期天中午已经注册，也在附近餐馆宴请过亲戚。

黄志成说来参加的宾客有六席，都是两人的好友。（徐颖荃摄）

单身近12年 两人皆再婚

两人告诉记者，他们都是再婚，之前都单身近12年。

张可乐透露，她之前曾在中国结婚。“不过，我们都没有孩子，以后也会顺其自然，不会强求。”

黄志成说，两人都已经见过彼此亲人，不过自己是通过视频与妻子亲人会面。“由于疫情关系，一直不能飞去中国会见，如今管控放宽，今年3或4月应该可以回去。”他也透露，将会在中国再办一次酒席，也会在中国拍摄婚纱照。

完整报道，请翻阅2023年2月6日的《新明日报》。