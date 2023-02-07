量入为出 夹心层也能过得舒服

“每个人都有自己所要面对的困难和压力，但是我认为，只要我们懂得怎么量入为出…… 其实是可以过得蛮舒服的。”

踏入曹镇国（25岁，理财顾问）位于蔡厝港的四房式预购组屋，屋内简洁明亮的摩登设计的确给人一种舒适温暖的感觉。曹镇国目前与母亲杨小云（53岁，酒店客房管理服务）和77岁的外婆同住。

曹镇国（中）与母亲杨小云（左）和外婆同住在蔡厝港的四房式预购组屋。（陈来福摄）

不过，这种舒适，也是他们一家勒紧腰带，咬紧牙关换来的。

曹镇国的父亲在2009年面临财务危机，不得不把第一个五房式预购组屋卖掉还债。曹镇国与父母自此开始了长达七年的租房生活，直到2016年才购得现在的第二个预购组屋。

杨小云从事酒店客房管理服务，月薪大约4000元；曹镇国去年在南洋理工大学商学院完成学业后成为理财顾问，现在每月收入三、四千元。

由于曹镇国父母去年离婚，现有房子的房贷目前由母亲来承担。曹镇国母亲现在每月得拿出近三分之一的工资偿还房贷。面对过去一年本地物价节节攀升，加上又要奉养家中年迈的外婆，财务负担令曹镇国一家倍感压力。

母亲（左）每月得还房贷，还有年迈的外婆（中）需要奉养，再加上过去一年本地物价节节攀升，财务负担不小，令曹镇国一家倍感压力。（陈来福摄）

曹镇国说：“我认为每天花在吃和交通方面的开销上涨了蛮多。以前买一杯咖啡有可能是差不多一元三角，现在至少是差不多一元八角。现在搭一趟巴士到附近的商场（来回）就差不多两元了。”

尽管还是个职场新人，曹镇国已憧憬着结婚生子，并拥有自己的房子。但日益上涨的生活开支令他对未来不免感到焦虑。

他说：“我的收入是差不多固定的，每年会有一点点上调，但当我想到比较宏观的层面，把未来的规划也计算在里面，就会感觉到一些压力。”

为了减少开销，曹镇国和母亲平时解决三餐和购买日用品时，都会留意各种促销优惠，能省则省。

此外，曹镇国平日在外用餐，都会喝自带的饮用水，不点饮料，一个月下来可节省大约100元。

为了省钱，曹镇国在外用餐都会喝自带的饮用水，不点饮料。（林国明摄）

在购买必需品方面，母子俩会留意超市应用上的折扣优惠，并减少不必要的消费。

过去一年，政府发放的各项财政预算案援助配套也帮助曹镇国一家减轻了一些生活负担。

他们领到的补助有：消费税补助券—现金补助、定心与援助配套—现金补助、消费税补助券—水电费回扣、消费税补助券—杂费回扣和社理会邻里购物券。

“这些援助大大地帮助我们。拿邻里购物券打个比方，我通常每天都是在小贩中心或是咖啡店用餐，所以（在2022年领的）100元可以给我吃上差不多10到20顿。”

曹镇国购买日常用品时会留意各种促销优惠。（林国明摄）

尽管手头不算特别宽裕，曹镇国与母亲现在依然对生活感到满足，也对未来抱持信心，立志通过学习新技能和自身努力提高收入和生活品质。

例如，曹镇国正报读新加坡银行与金融学院资助的金融课程，增进理财知识，为客户提供更好的咨询服务。酒店业在冠病疫情期间饱受冲击时，曹镇国的母亲则利用技能创前程培训补助，学习幼儿培育相关技能，并顺利在疫情期间到学前教育中心兼职。

曹镇国说：“我认为只要我们懂得量入为出，根据自己赚取的收入计划消费，就可以过得蛮舒服。毕竟我还很年轻，新加坡其实有很多机会，只要肯努力勤劳工作，生活还是能过得去。”

政府发放的财政预算案援助配套协助曹镇国一家应付日常开销。（图/张进培）

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