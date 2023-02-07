政府探讨新措施 首次购屋者买转售组屋料获更多援助

李智陞说，政府持续检讨如何更好地分配组屋供应，眼下正探讨加强帮助首次购屋者，尤其是即将结婚或者育有幼儿的家庭。此外，约四成受邀挑选预购组屋单位的申请者最终没这么做，政府已着手研究如何降低这个比率。

人们对组屋的需求持续殷切，政府考虑为购买转售组屋的首次购屋者提供更多援助，同时探讨如何减少申请者受邀挑选预购组屋单位却放弃的情况，以确保有迫切住房需求的人民能够优先获得组屋。

国会星期一（2月6日）围绕公共住屋的可负担和可及程度（accessibility）展开辩论，两项动议分别由国家发展部长李智陞，以及新加坡前进党非选区议员梁文辉和潘群勤提出。

李智陞就题为“可负担且可及的公共住屋”动议开场时说，政府持续检讨如何更好地分配组屋供应，眼下正探讨加强帮助首次购屋者，尤其是即将结婚或者育有幼儿的家庭。

当局此前透露，约四成受邀挑选预购组屋单位的申请者最终没这么做。政府已着手研究如何降低这个比率。

除了帮助预购组屋买家，李智陞说，政府也在考虑如何更好地支持想买转售组屋的首次购屋者。当局会适时公布这些新措施的详情。

供应方面，政府计划从2024年起，每年推出2000到3000个等候时间不超过三年的组屋，与冠病疫情前的数量相近。政府之后会调整建屋计划，让这类等候时间较短的组屋在新组屋供应中占更大比例。

为说明组屋价格目前仍处在可负担的范围，李智陞举例说，新加坡公民家庭收入的中位数是8400元，这样一个家庭负担得起去年推出的近七成预购组屋，每月仅须以最多四分之一的月入来偿还房贷。

非成熟区的预购组屋售价近年来也一般维持在家庭年收入的四到五倍，意味着屋主可用四到五年的家庭总收入买下房子，远低于伦敦、洛杉矶和悉尼的八到15倍。

李智陞说，政府竭力提高组屋的可负担和可及程度，但在改善房屋政策的同时，也要确保这些政策能够持续。“这就是为什么我们不同意前进党在其动议中隐含的说法，决定提出自己的动议。”

鉴于新加坡幅员极其有限，政府在分配土地和资源应付住房需求时，会斟酌几个关键原则。这包括贯彻居者有其屋政策、通过发放津贴和提供租赁组屋等确保公共住屋具包容性，同时让每个人各尽其责善用储蓄买房。

李智陞说，要质问政府为何不压低组屋售价很容易，但社会大众须就可负担程度的定义达成共识，因为人民最终得为此共同买单。

梁文辉建议：自住时可暂免付地价

建屋局上财年因居者有其屋计划蒙受38亿5000万元的亏损，相比之下，今年因消费税上调一个百分点带来的收入，还不到这个数额的一半。“那我们的公民在医疗保健、教育、交通等方面的需求怎么办？”

李智陞强调，政府在听取不同意见时，会坦诚面对所有的挑战、正视个中取舍，设法在满足当代和后代的需求之间取得平衡。

梁文辉和潘群勤提出的“公共住屋政策”动议，旨在呼吁政府检讨住房政策，以便达到提供可负担且可及的组屋、加强组屋屋主的自住意愿等目的。

梁文辉提出两个解决方案，一个是让屋主只有在转卖组屋时才须把地价连本带利归还政府，如果只是自住就可免付地价；另一个是让年轻夫妇和单身群体能以负担得起的价位长期租房。

首日辩论有11名政治职务者和朝野议员轮流发言，国会今天继续辩论公共住屋动议，并会分别就两项动议进行表决。