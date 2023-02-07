黄循财下周二发表预算案 早报推出专网直播报道

副总理兼财政部长黄循财将于2月14日（星期二）下午3时30分，在国会发表2023年财政预算案声明。

《联合早报》已推出财政预算案专网，预算案发表当天除了将直播财长演说，也将提供滚动式即时报道并为用户整理要点须知。

当晚8时将推出《热点评论》节目，由执行总编辑韩咏梅和助理总编辑洪奕婷讲解和评论预算案重点。公众可通过《联合早报》网站或手机应用，以及早报脸书和早报YouTube观看。

另外，财政部、民情联系组（REACH）以及人民协会星期一（2月6日）联合发文告说，预算案声明将通过新传媒电视和电台直播，包括5频道、亚洲新闻台、有关电视与电台的网站、脸书和YouTube频道等平台。新加坡聋人协会（SADeaf）将在5频道提供同步手语翻译。

财政部官方社媒，包括脸书、instagram及推特账号到时将更新主要宣布。公众也可订阅财政部Telegram账号（https://t.me/MOFSpore），获取最新资讯。

公众可上财政部官网申请在预算案公布后，通过电邮获得完整的预算案内容。申请截止日期为发表预算案当天上午9时。完整版预算案声明也将上传到官网www.singaporebudget.gov.sg。

民情联系组17日和20日举行英语及华语对话会

文告指出，财政部与多个机构自去年12月开始收集公众对新预算案的建议。公众可通过民情联系组的社交媒体或预算案网站www.reach.gov.sg/budget2023，以及上述官网提看法。

预算案公布后，民情联系组将分别在2月17日和20日举行英语及华语对话会，由财政部兼交通部高级政务部长徐芳达主持。民情联系组主席陈杰豪和副主席蔡瑞隆将分别参与英中讲座。

民情联系组也将举行一系列的电台节目和通过播客，让听众收听咨询委员会讨论预算案受关注的课题，同时也在数处设实体聆听站，听取民众对预算案的看法。详情可在民情联系组预算案微型网站上查阅，公众也可通过微型网站发表看法。

人协与基层组织也将举办系列交流会，邀请居民讨论。有意参加的公众可在本月28日下午2时之前，上网go.gov.sg/postbudget23报名。