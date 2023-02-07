中医师戴雪英16年前在好友介绍下，到大芭窑修德善堂的中医诊所开始义诊，抽空为人们免费看病和针灸。这些年来，她接触不同类型的患者，也从他们身上学到许多宝贵的知识，获益不浅。

秉着济世救人的理念，中医师戴雪英为患者免费看诊超过16年，看见病人康复好转是她最大的动力与成就感。

30多年前，戴雪英（56岁）在高中毕业后找到一份书记的工作，为了进修，她利用每天下班后的空余时间到中华医院上中医课程，于是早上打工、晚上学医的日子持续了五年多。

正式注册成为中医师后，戴雪英继续留在中华医院工作，帮助更多病人。治好病人让她有巨大的满足感，但在有了家庭和小孩后，她不得不暂缓脚步，把重心放在家庭上。

然而，戴雪英从未忘记老师常说的“济世救人、学以致用”。因此，16年前在同为中医师的好友介绍下，她在大芭窑修德善堂的中医诊所开始义诊，抽空为人们免费看病和针灸。

她说：“在这里看诊后才发现原来善堂的祖师也是一名慈悲为怀的中医，而且这里的氛围很好，病人不分种族和宗教，所以我一待就是10几年。”

戴雪英这些年来接触不同类型的患者，也从他们身上学到许多宝贵的知识。“人们往往听到医师就会觉得很厉害，但是其实我们透过病人才能学习到更多知识，尤其是老人家的智慧。”

她说，前来问诊的患者以年长者居多，通常是因为坐骨神经痛、膝盖痛等问题。“很多老人都是一拐一拐地来，但是看见他们在配合治疗后能好好走路，我就会觉得很满足。偶尔也有一些老人前来只是为了交谈，聊完连药也不用吃就病好了，高高兴兴地出去，很有意思。”

对于免费看诊是否会影响生计，戴雪英说，做慈善不能计较那么多，有的中医诊所收费动辄上百元，让人很难负担得起，尤其是老人和辛苦打工的外劳，所以只要自己有能力，就会一直做下去。