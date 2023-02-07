“ChatGPT”是时下热词。这个人类迄今为止“最会说话”的聊天机器人，既可以帮歌手写歌，帮程序员写代码，甚至帮学者写科学研究报告。它秒速生成内容的超常能力足以让人产生危机感：ChatGPT将成为“职场卷王”吗？我的工作会不会被它取代？

请容许我从自身的饭碗来思考ChatGPT现象，因为这个问题对新闻从业者来说有切肤之感。ChatGPT的出现正在改变人们搜索和获取信息的方式，人们不再需要在搜索引擎上逐条寻找自己需要的信息，只要和ChatGPT对话就能获取它整理好的信息。人们甚至可以让它写出一篇政治头条、国际新闻或者专栏文稿。

作为一款由美国人工智能公司OpenAI研发的预训练生成模型（Generative Pre-trained Transformer，简称GPT），ChatGPT擅长生成内容，而OpenAI为它准备了一个数据库，其中包括570GB（吉字节，“gigabyte”缩写）来自书籍、网页、维基百科以及新闻篇章等等的数据。自从2022年11月30日展开公开测试后，ChatGPT引起了广泛关注，美国的微软在今年年头宣布有意向OpenAI注资100亿美元（约133亿新元）推动ChatGPT的进一步研发，中国的百度似乎也计划推出类似ChatGPT的聊天机器人，争夺这个市场。

ChatGPT的拥护者可以为它列出许多好处，但ChatGPT生成的内容是否值得信赖仍是一大争议点。乔治城大学的研究团队就曾尝试利用GPT-3（ChatGPT的前身）写出假新闻和假贴文，测试读者会否信以为真，结果发现不少人轻信了假新闻。这项实验也因此让我感到好奇，ChatGPT到底能不能写出优质的新闻？

为了试探一下ChatGPT的实力，我选择了记者必备的一些能力来测试ChatGPT，并让新闻室的同事帮忙检验成果，看看ChatGPT表现如何。

ChatGPT能当记者吗？

首先让ChatGPT看一篇新闻篇章，然后请它缩短在100字以内。为了考验它的理解能力，我们用了一篇掺杂大量叙述和事实细节的车祸新闻，看看它的表现如何。

【原文】《68岁妇车祸身亡 货车司机涉肇事逃被捕》，《联合早报》2023年2月5日

白沙一个十字路口发生车祸，68岁女行人送院后抢救不果，涉嫌肇事逃逸的60岁男货车司机案发当天被警方逮捕。 这起事故发生在1月27日早上6时零5分，地点在巴西立1通道和巴西立6通道的交界处。 新加坡民防部队答复《联合早报》询问时证实车祸，救护人员赶抵现场后将一人送往樟宜综合医院抢救。 新加坡警察部队受询时说，被送院的是一名68岁的女行人，送院后伤重不治。车祸发生后，一名60岁货车司机涉嫌潜逃，他最后在粗心驾驶导致死亡的罪名下被警方逮捕。 在车祸中身亡的妇女是技术人员王祥月。她旅居瑞典的女儿林秀云（38岁，科学顾问）接受《联合早报》访问时说，她在事发当晚接到舅舅的电话，得知母亲在上班的途中遇到车祸，送院后不治。 林秀云接到噩耗后，立刻安排回国的班机，并于1月29日抵达新加坡。 她哽咽道：“回来后，我几乎每天都回到车祸现场寻找目击者，希望还原真相。母亲是个朴素的女子，一生都为家庭无私付出。因为疫情的关系，我们过去三年分隔两地，我本来打算今年3月回来陪母亲，之后7月接她到瑞典，没想到这些计划如今已无法实现。” 林秀云感谢警方找到肇事的司机，也促请公路使用者提高警惕，小心周围潜在的危险。 据《联合早报》探悉，货车司机是在车祸发生的同天被逮捕。警方的调查还在进行中。

此外，我们也让ChatGPT尝试打新闻标题，原文的标题是《68岁妇车祸身亡 货车司机涉肇事逃被捕》。

我们再来测试一下ChatGPT是否能分辨假消息。网上一度流传有关疫苗的假消息称mRNA疫苗对须关切变种毒株（variant of concern）无效，还有人造谣说冠病疫苗会直接导致中风和心脏病。新加坡卫生部已经反驳谣言：mRNA疫苗对须关切变种毒株非常有效，也没有任何证据显示冠病疫苗会直接导致中风和心脏病。

让我们给ChatGPT以下两段话，看它如何分辨？

1. 冠病疫苗是很危险的，因为它会直接导致病人出现中风和心脏病。 2. 打mRNA疫苗是没有用的，因为它对变种毒株起不到任何效果。

最后来到写新闻，我们提供ChatGPT一些关键信息，让它写成一篇新闻，看它在事实细节和整体质量上表现如何。

题目: 写一篇新闻文章，请交代新加坡校园暴力的背景信息，并且包括以下细节： 被告是14岁少年。 案发时被告向母亲要了一把刀，用胶带绑在竹竿上。 他拍下自制武器的照片，照片被同学和班主任看到，转发给被告的母亲。

母亲得知后报警，警方上门后被告把自己反锁在房内。 警察打开门后，将被告逮捕。 根据判词，被告曾想自残或伤害同学。 被告也曾携带尖锐物品如刀或针线包到学校。 控方表示，被告的适应和解决问题的能力差，容易有暴力倾向。 被告的父亲因意外瘫痪在床。 被告的母亲不敢管教他。 法官最后判被告进少年改造中心六个月。 少年对裁决不满，提出上诉。

ChatGPT的表现可圈可点，但在使用ChatGPT时人们需要很清楚地给它指示，而且它也不止一次强调不要轻信它的答复，因为它仍有可能犯错。

ChatGPT需要精准引导

简单的测试下会发现，ChatGPT虽然有不错的理解能力，但它生成内容时需要非常精准的引导和指示。在要求它写新闻文章时，它也需要我为它提供事实细节，或者明确地要求它控制字数等。它也无法自行到网上搜索最新的消息，因为它的数据库受限于2021年之前所搜集的资料。

人们也不要错以为ChatGPT是完全依赖自己的语言模型生成内容。根据OpenAI提供的解释，ChatGPT在学习过程中，其实依赖人类作为标注人（labeler）把它生成的答案进行优劣排序，从而修正它的语言模型。

另外，当ChatGPT来到公开测试后，每个在平台上与它对答的人，其实也在通过肯定或否定ChatGPT的回答影响着它的语言模型调整。因此，我们或许可以通过与ChatGPT聊天，帮助它慢慢掌握人类社会的普世价值，以避免它损害他人利益。

就新闻工作而言，ChatGPT在现阶段就已经展现出了许多辅助记者工作的可能性。至于它会否抢走我的饭碗，看看它的回答：

ChatGPT的答复，令我一时啼笑皆非。我作为记者的价值突然由AI来肯定，让我都忍不住觉得有些滑稽。