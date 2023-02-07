榜鹅小贩中心入夜后停车费太高 居民盼按分钟计算

榜鹅居民申诉One Punggol小贩中心傍晚6时之后每次收费要3元2角，比要打包的食物还贵，希望能加长免费宽限时间或是换成跟其他时段一样按分钟收费。

在榜鹅地铁站附近的榜鹅综合社区中心One Punggol去年10月正式开幕，里头的民众俱乐部、图书馆、小贩中心目前已陆续投入运作。一些居民最近向《新明日报》反馈那里停车费太贵的问题。

每次收费3元2角

居民李女士（42岁，自由业者）说，平时不常开车的她上周晚间因下雨的关系只好开车前去One Punggol的小贩中心打包，前后花了约20多分钟。

“我开车离开时真的吓一跳，竟然要3元2角！我后来才发现傍晚6时后是按每次进入（per entry）收费。白天时段就跟一般组屋区停车场收费一样，每半小时6角。我觉得他们应该将居民开车去打包食物纳入考量，将晚上的收费方式换成跟白天一样，或是调低费用会比较好。”

另一居民黄约翰（37岁，会计）则说，之前晚上开车回家的路上顺便到这个小贩中心打包水粿，结果停车费比打包的食物还贵。

“六个水粿要三元，用小贩中心的应用付钱还可以再扣10%，食物才2元7角，可是停车15分钟却要3元2角，我觉得按次收费对来打包的人很不公平。”

他也认为，One Punggol毕竟是政府的公共设施，而且又不是在市区，收费不能太高。另外，同样也是综合社区中心且处于成熟区的淡滨尼天地（Our Tampines Hub），晚上的停车费是每次2元4角，再次让他觉得榜鹅的收费过高。“不能调低的话，那能否把10分钟的免费停车时间拉长到20分钟？”

One Punggol：将检讨收费

榜鹅综合社区中心One Punggol发言人回复《新明日报》询问时说，中心共有228个停车位，收费在邻近的非住宅设施的停车收费范围之内。

“不过，我们也在留意居民与其他前往中心的公众的反馈与需要，因此接下来料检讨停车费，确保收费方面更加负担得起。”

另外，有居民指出，曾看过有驾驶者为了省下停车费在中心外乱停车，发言人说，有保安在现场确保没有驾驶者这么做，以避免影响中心的交通情况。

完整报道，请翻阅2023年2月7日的《新明日报》。