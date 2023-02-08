政府民间将办一系列活动 纪念李光耀百年冥诞

今年是建国总理李光耀百年冥诞，政府将举办一系列活动，包括推出纪念币。好些社区组织也希望通过活动向他致敬，政府会同这些组织合作，协调这方面的工作。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期二（2月7日）在国会答复波东巴西区议员司徒宇斌的口头询问时说，李光耀作为新加坡的建国总理，在我国历史上占有特殊地位。

配合李光耀的百年冥诞，一些政府机构将举办相关活动。例如，国家文物局会在较迟时候在国家博物馆举办展览，叙述他和其他建国先贤带领人们经历的重要里程碑。

国家公园局则会举办我国展开绿化之旅60周年的纪念活动。植树运动在1963年由时任总理的李光耀掀开序幕，他在花拉圈种下一棵黄牛木，从此开启本地的绿化工作。新加坡金融管理局也会在今年推出纪念币。

社区方面，不少商业领袖、基层组织、学术界以及媒体业等代表也希望举办活动向李光耀致敬。陈诗龙代因公出国的文化、社区及青年部长唐振辉答复时说，除了纪念李光耀对我国的贡献和毕生理念，这些社区组织也希望加深新加坡青年对建国总理的认识，尤其是在他卸下内阁职务时，年纪尚小或还没出生的年轻人。

他们提出的建议包括举办探讨李光耀历史遗产的研讨会、记载受他毕生事业和价值观启发的人事的出版物，以及通过一系列活动，加深新一代新加坡人对李光耀创建新加坡历程的认知。

教育向来是李光耀最关心的课题之一，一些商业领袖也提议设立基金资助教育项目，以这个方式向他致敬。

政府正同各方协调这些工作，当局也欢迎这些由基层发起的活动以及背后秉持的精神。

李光耀在2015年辞世，享年91岁。李显龙总理当时在国会发表声明时提到，我国接下来纪念李光耀的方式，“必须秉持他毕生坚守的原则”。

陈诗龙指出，在纪念李光耀的百年冥诞时，同样要确保这些纪念活动会提醒大家他所坚守的价值观，以及他和其他建国先辈为之奋斗的理想。

“通过这些活动，我们希望新一代的新加坡人会深受启发，延续建国和立国一代的国家建设工作。”