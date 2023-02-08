李智陞：2025年料有150个项目同时兴建 政府将加紧建造更多预购组屋

国家发展部长李智陞提醒，房市高度情绪化，需求可能突然涌现或消失，因此须慎防组屋供应过剩给市场造成下行压力，损害所有屋主的资产价值。他说，我国须继续让这一代和未来世代拥有自己的房子，秉承祖先开创的先河。

政府正加紧建造更多预购组屋单位，全岛目前有近100个预购组屋项目处于不同施工阶段，到了约2025年，预计会有约150个项目同时兴建。

国家发展部长李智陞星期二（2月7日）在国会总结公共住屋动议辩论时说，眼下有近8万个组屋正在施工，政府会继续保持这个高节奏。

“按合同价值来看，建屋发展局不仅是最大的住宅发展商，而且还比所有其他私宅合同的总和多50％以上。因此，我们已经积极地在大规模建屋。”

本次辩论由两项动议组成，分别是李智陞提出的“可负担且可及的公共住屋”动议，以及前进党非选区议员梁文辉和潘群勤提出的“公共住屋政策”动议。

经过两天辩论，李智陞的动议最终以82票赞成和11票反对通过；梁文辉和潘群勤的则以82票反对和11票赞成被否决。

近30名担任政治职务者和朝野议员在两天共12个小时的辩论中，针对组屋的可负担和可及程度出谋献策。国会反对党领袖毕丹星和前进党非选区议员潘群勤等，批评政府低估了人们对组屋的需求，以致供不应求。

李智陞说，政府用于预测组屋实际需求的模型，把结婚、出生和死亡人数、收入水平和经济条件等都考虑在内，预购组屋申购率多年来维持在低水平、转售市场也疲软，一场冠病疫情骤然改变了这些。

他提醒，房市高度情绪化，需求可能突然涌现或消失，因此须慎防组屋供应过剩给市场造成下行压力，损害所有屋主的资产价值。

李智陞也强调贯彻居者有其屋理念的重要性。他说，我国须继续让这一代和未来世代拥有自己的房子，秉承祖辈开创的精神。

针对组屋价格的可负担程度，工人党建议把非成熟区预购组屋的售价压低至家庭年收入中位数的三倍，让这些家庭最多用三年的收入买房。

非成熟区预购组屋近年的售价大致是家庭年收入的四到五倍。工人党议员引述国际公共政策顾问机构Demographia的标准指出，这个倍数属于“非常难以负担”，要达到三倍或以下才算“负担得起”。

李智陞反驳说，这个提案听起来诱人，却忽视拉低组屋价格会吸引更多买家申购。“这也无法解决组屋买家获取暴利的问题，他们当中有些人可能来自高收入群体。”

低收入者购屋津贴多 屋价收入比少于三倍

鉴于低收入群体可获得较多购屋津贴，数据显示，收入在最低25百分位数的家庭获得购屋津贴后，屋价收入比已经少于三倍。政府希望提供不同面积、地点和价位的住房选项，以满足买家的多元化需求。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖也说，政府并非只用屋价收入比来确定预购组屋价格是否负担得起，也会考虑买家每月用来偿还房贷的月入比率。

若要像工人党建议般，把屋价收入比压低至三倍，政府预计每年须拨出逾23亿元的额外津贴，相当于要把消费税上调约1.3％才能带来的收入。

李智陞总结议员发言时说，朝野双方都认同保障财政可持续至关重要，这正是他所提出的动议的核心。

毕丹星在李智陞总结辩论前，对李智陞的动议提出修正，把其中“肯定政府的承诺”的表述，改成“呼吁政府加大努力”。

他认为，若按原文通过动议，意味着人民对预购组屋达四到五年的等候时间、组屋转售价攀升等现象没有异议，这不符合人们的预期。这项修正在表决时未获通过。

国会已休会。